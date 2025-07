Casamento de Maria de Fátima e Afonso eleva audiência de “Vale Tudo”

O casamento de Maria de Fátima, interpretada por Bella Campos, e Afonso, vivido por Humberto Carrão, foi exibido na última quarta-feira, dia 9, e conseguiu aumentar a audiência da novela “Vale Tudo”, um remake da trama clássica.

Com a nova fase da novela, que conta com um total de 173 capítulos, o episódio alcançou 25 pontos de média e 41% de participação em São Paulo, repetindo seu recorde de audiência pela terceira vez. No Rio de Janeiro, a audiência foi ainda melhor, chegando a 31 pontos de média e 48% de participação, o que representa o melhor desempenho em uma quarta-feira desde a estreia do folhetim.

Desde a segunda-feira anterior, dia 7, a novela tem quebrado seus próprios recordes de audiência a cada dia, impulsionada por desenvolvimentos significativos na história. Um dos momentos de maior destaque ocorreu na segunda-feira, com um confronto entre Raquel, interpretada por Taís Araújo, e Maria de Fátima, que rendeu 25,2 pontos na Grande São Paulo. No dia seguinte, a audiência permaneceu forte, mantendo 24,8 pontos.

Entretanto, o episódio 100, programado para ser exibido no dia 24 de julho, não trará grandes surpresas. Em vez de mudanças drásticas, o foco será mais uma vez o conflito entre Maria de Fátima e sua tia Celina, interpretada por Malu Galli. O motivo da discussão é um vídeo postado por Fátima nas redes sociais, mostrando a luxuosa mansão da família, o que gera ansiedade em Celina. Em resposta, Fátima expressa sua opinião com “Minhas redes, minhas regras”, mas não há consequências significativas deste embate.

Outra cena intensa envolve uma briga entre Heleninha, Marco Aurélio e Ivan, em torno do desejo do jovem Tiago de estudar Animação. Essa situação culmina em uma cena de agressão física. No entanto, a luta não resulta em nenhuma mudança fundamental na narrativa.

Enquanto isso, outros personagens estão em seus próprios desenvolvimentos. Jarbas, interpretado por Leandro Firmino, encontra um novo emprego como motorista, e André, vivido por Breno Ferreira, recebe um patrocínio misterioso. Apesar dessas subtramas, a história principal parece estagnar, especialmente considerando a importância do capítulo 100, que acaba parecendo uma pausa sem grandes repercussões.

Espera-se que a trama ganhe um novo impulso mais adiante, especialmente por volta do capítulo 120, quando Maria de Fátima enfrentará uma situação drástica relacionada à sua gravidez.

Por trás das câmeras, o remake de “Vale Tudo” é baseado na obra de Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, com adaptação a cargo de Manuela Dias e apoio de outros roteiristas. A direção artística é de Paulo Silvestrini, sob a supervisão geral de Cristiano Marques e a direção de núcleo de José Luiz Villamarim. A produção é liderada por Luciana Monteiro, com colaboração de Lucas Zardo na produção executiva.