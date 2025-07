Fiat Mobi Like tem desconto de R$ 12.014 para PcD

O Fiat Mobi Like agora é uma ótima pedida para quem tem deficiência e está pensando em adquirir um carro zero km. Durante o mês de julho, a marca está oferecendo condições especiais, com isenção de impostos como o ICMS proporcional e o IPI integral. Isso mesmo, é uma oportunidade imperdível para quem está em busca de um novo companheiro de viagem.

Os dados revelam que o Mobi não está para brincadeira. Em julho de 2025, ele emplacou 6.347 unidades, deixando o Renault Kwid para trás, que ficou com 5.325. No acumulado do ano, já são 31.182 unidades vendidas. Isso mostra que ele está conquistando seu espaço nas ruas brasileiras!

### O que faz do Mobi Like uma escolha popular?

Sob o capô, o Mobi Like carrega um motor Firefly 1.0 de três cilindros, que traz um bom desempenho para o dia a dia. Com 71 cavalos de potência na gasolina e 74 no etanol, ele vai bem tanto nas cidade quanto nas estradas. Além disso, o torque de até 10,7 kgfm ajuda nas ultrapassagens e acelerações. Quem já pegou um morro sabe a importância de ter força sob o pé.

A transmissão manual de cinco marchas é bem tradicional, mas se ajusta ao estilo de muitos motoristas. E quando falamos dos itens de conforto e segurança, o Mobi não decepciona. Com ar-condicionado, direção elétrica e até sistema Isofix para cadeirinhas infantis, ele é prático para família que roda muito.

### Conforto e conveniência ao dirigir

Dentro do carro, você vai encontrar três apoios de cabeça para o banco traseiro, cintos de segurança retráteis e faróis com máscara negra que dão um toque estiloso. Um detalhe que não pode passar batido é o limpador e lavador do vidro traseiro, que é um verdadeiro salva-vidas em dias de chuva.

O painel tem iluminação em LED e um display digital de 3,5 polegadas, bem prático para acompanhar as informações básicas enquanto dirige. E quem não gosta de um porta-malas forrado? O Mobi oferece um espaço arrumado com tapete em carpete.

### Preço com desconto especial para PcD

Se você se interessou, aqui está um detalhe fundamental: o preço para PcD do Mobi Like. O valor geral é de R$ 80.990, mas, com a isenção, ele fica em R$ 68.975,61, gerando um descontão de R$ 12.014,39. Essa diferença pode ser um baita incentivo para fechar o negócio e pegar a estrada!

Ao final do dia, esse Fiat pode ser a solução que você busca, unindo conforto, eficiência e uma oferta que vale a pena considerar. O Mobi Like é prático, ideal para o dia a dia e, claro, super acessível para quem precisa.