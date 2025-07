Passo a passo para inscrição no programa do Ministério da Educação

Inscrições Abertas para o Prouni 2025

O Ministério da Educação (MEC) iniciou as inscrições para o Programa Universidade para Todos (Prouni) referente ao segundo semestre de 2025. O prazo para se inscrever é até as 23h59 do dia 4 de julho. O processo é totalmente gratuito e deve ser feito pela internet, no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. É importante que os candidatos acessem apenas o site oficial para evitar fraudes.

Quem pode participar?

A seleção dos estudantes é baseada nas notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2023 e 2024. Neste semestre, o Prouni disponibiliza mais de 211 mil bolsas, sendo 118 mil bolsas integrais (sem custo) e 93 mil bolsas parciais (que cobrem 50% da mensalidade).

As ofertas de bolsas abrangem mais de 370 cursos em 887 instituições de ensino privado em todo o Brasil. Os interessados podem consultar as opções de cursos diretamente no portal do programa.

Como se inscrever?

O processo de inscrição é simples e pode ser seguido em alguns passos:

Acesso ao site: Entre no site prounialuno.mec.gov.br e faça login utilizando seu perfil Gov.br. Informações pessoais: Forneça seus dados e informações sobre sua condição socioeconômica e grupo familiar. Escolha do curso: Selecione suas opções de cursos, podendo filtrar as vagas por curso, instituição e município. Conferir dados: Clique em "Ficha de Inscrição" e verifique se todas as informações estão corretas antes de finalizar.

Após a inscrição, os candidatos selecionados receberão instruções sobre quais documentos devem apresentar na instituição de ensino, a fim de comprovar as informações fornecidas. Os documentos exigidos incluem identificação pessoal, comprovantes de residência e renda, além de outros que possam ser solicitados.

Datas importantes

O resultado da primeira chamada será divulgado no dia 7 de julho, e o prazo para entrega da documentação nas instituições é até 18 de julho.

A segunda chamada será anunciada em 28 de julho, com prazo para comprovação até 11 de agosto.

Sobre o Prouni

Criado em 2004, o Prouni tem como objetivo oferecer bolsas de estudo em instituições privadas de educação superior a estudantes sem diploma de nível superior. Ao longo de 20 anos, aproximadamente 3,5 milhões de alunos foram beneficiados pelo programa. Dados mostram que mulheres e negros representam a maioria dos bolsistas, e a taxa de conclusão entre os participantes é significativamente maior em comparação aos que não participam do programa, destacando o impacto social do Prouni na educação superior no Brasil.