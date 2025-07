Fiat Mobi 2026 tem painel da Strada e custa a partir de R$ 79.060

O Fiat Mobi 2026 chegou com algumas novidades que vão deixar os apaixonados por carros de olho! Vamos dar uma olhada nas mudanças e no que esse modelo tem a oferecer.

Primeiro, o visual. O painel ficou com o mesmo design da picape Strada, trazendo um novo volante e bem mais porta-objetos para facilitar a vida do motorista e dos passageiros. O acabamento continua simples, mas isso não tira o charme do carrinho. Para quem caprichou nas rodas, a versão Like agora vem com novas calotas, e a Trekking exibe um estilo ainda mais ousado com rodas de liga leve pretas, retrovisores e maçanetas também nesse tom brilhante.

Quando se trata de desempenho, o Mobi mantém seu motor 1.0 Firefly de três cilindros. Ele entrega até 75 cv de potência e 10,7 kgfm de torque, sempre com o câmbio manual de cinco marchas. Para quem adora saber mais sobre a aceleração, ele vai de 0 a 100 km/h em 14,7 segundos e atinge até 164 km/h. O consumo é bastante interessante: com etanol, ele faz 9,8 km/l na cidade e 10,6 km/l na estrada. Se a pedida for gasolina, os números sobem para 14 km/l e 15,1 km/l, respectivamente. Para quem passa muito tempo no trânsito, isso faz toda a diferença.

Falando em preço, o Mobi 2026 está disponível nas versões Like, por R$ 79.060, e Trekking, por R$ 80.990. Esses valores já incluem a isenção de IPI, fruto do programa federal “Carro Sustentável”. Um ponto bom é que essas versões estão cerca de R$ 1.930 mais baratas que as da linha anterior.

Mesmo não sendo um carro top de linha, o Mobi Like vem equipado com ar-condicionado, direção elétrica, vidros dianteiros elétricos e banco traseiro rebatível. O computador de bordo e as rodas de aço com novas calotas completam o pacote. Já a versão Trekking é um pouco mais equipada, com central multimídia de 7” que traz Android Auto e Apple CarPlay, volante multifuncional, chave canivete e barras no teto.

Ah, e para os mais exigentes, a versão Like pode ganhar o Pack Essencial, que inclui faróis de neblina, abertura elétrica do porta-malas e tanque, ajuste de altura dos cintos, entre outras coisas. Já a Trekking tem o Pack Top, que adiciona sensor de estacionamento e retrovisores elétricos.

Não podemos esquecer que a Fiat aposta no Mobi como uma opção acessível e amiga do meio ambiente. O hatch faz parte do programa “Carro Sustentável”, que visa incentivar a compra de veículos compactos com menos emissão de poluentes.

Apesar das mudanças ligeras, o novo painel pode melhorar a ergonomia e a utilização do espaço interno, tornando o Mobi uma escolha prática e econômica para quem vive nas grandes cidades. Ideal para quem valoriza mobilidade e quer um carro que cabe no orçamento.