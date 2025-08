Fiat mantém liderança e Ford traz novidades surpreendentes

O mercado automotivo está em alta, e julho trouxe boas notícias para quem curte automóveis! Segundo dados da Fenabrave, houve um aumento nos emplacamentos de veículos novos. Ao todo, foram 229.948 unidades, com 181.787 sendo apenas automóveis e 48.161 comerciais leves. Isso representa um crescimento de 1,18% em relação ao mesmo período do ano passado e quase 14% a mais do que junho, quando tivemos 202.157 emplacamentos.

A Fiat segue firme na liderança, emplacando 50.604 veículos e garantindo a 55ª liderança consecutiva. A diferença em relação à Volkswagen, que emplacou 41.630, é significativa, quase 9 mil unidades a mais. Curiosamente, tanto Fiat quanto Volkswagen foram as únicas marcas do Top 7 a crescer em comparação a 2024. No entanto, a Jeep viu uma queda de mais de 18% nas vendas.

### Ranking de Vendas por Marca

No topo da tabela, a Fiat não só lidera como também mostra 22,01% de crescimento em julho, em relação ao mesmo mês do ano passado. Para quem curte a montadora, é um sinal positivo, especialmente se você é fã do modelo compacto que promete ser o mais vendido de 2025.

A Volkswagen, em segundo lugar, apresentou um crescimento de 18,1%, tornando-se um forte competidor. E não podemos esquecer da Chevrolet, que ficou em terceiro com 24.441 vendas, um crescimento menor, mas ainda na onda positiva do mercado.

Se você tem um amigo fã da Toyota, talvez ele fique um pouco triste ao saber que a marca ficou em quarto lugar, com um leve crescimento de 7,52%. Já a Hyundai, em quinto, viu um crescimento de apenas 7,21%, o que é um pouco abaixo do esperado.

### Marcas em Ascensão

Outras marcas também mostraram um desempenho notável. A BYD, por exemplo, elevou suas vendas em quase 60%, se aproximando da Renault, que ficou logo acima. E não dá para esquecer da Ford, que registrou uma evolução impressionante de 35,8%, atraindo a atenção dos amantes de carros no Brasil.

É sempre interessante ver como o cenário automotivo muda com o tempo. As marcas que estão se adaptando ao gosto do consumidor e às novas propostas de mercado têm se saído melhor. Afinal, quem não ama ver mais opções e inovação nas ruas?

Cada emplacamento conta uma história e, com certeza, vai animar nossos passeios no final de semana. Você já está pensando no próximo carro?