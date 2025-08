Especialista da CNN considera Trump o presidente mais influente do século

Donald Trump Aumenta Tarifas e Influência na Política dos EUA

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem sido reconhecido como um dos líderes mais influentes deste século, principalmente por suas polêmicas políticas de tarifas e imigração. Uma análise recente destacou que suas ações nessa área podem ser comparadas às dos presidentes do passado, revelando um impacto significativo no comércio e na migração.

De acordo com especialistas, as tarifas que Trump implementou estão nas maiores taxas desde os anos 90. A partir desta sexta-feira, o imposto sobre produtos canadenses subirá de 25% para 35%. Essa medida foi tomada após a administração Trump alegar que o Canadá não fez o suficiente para conter a entrada de substâncias ilícitas como o fentanil no território americano.

Na quinta-feira, Trump assinou uma ordem executiva para oficializar esse aumento de tarifas. O governo argumenta que essa ação está relacionada a uma estratégia para responsabilizar o Canadá pela questão do tráfico de drogas e para promover relações comerciais mais equilibradas com outros países, visando reduzir os déficits comerciais dos Estados Unidos.

Além das tarifas, as políticas de imigração de Trump também têm se mostrado um fator importante em sua influência. As estimativas indicam que as taxas de migração líquida nos EUA devem cair em 2025, resultando em uma possível migração líquida negativa pela primeira vez em 50 anos. Essa queda é notável, já que a migração líquida era de aproximadamente 2,8 milhões em 2024.

Essas medidas refletem a postura dura de Trump em relação a questões de segurança nacional e sua promessa de proteger a economia norte-americana. Segundo analistas, a combinação de altas tarifas e restrições à imigração coloca Trump como uma figura central na política americana contemporânea, promovendo mudanças drásticas que estão ressignificando o cenário político e econômico do país.

Dessa forma, as ações de Trump na presidência continuam a ser um tema relevante de discussão, especialmente em relação ao impacto no comércio internacional e nas dinâmicas migratórias.