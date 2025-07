Fiat lança Titano 2026 com motor 2.2 atualizado

A nova Fiat Titano 2026 chegou com tudo, trazendo várias novidades para se destacar no acirrado mercado das picapes médias. Embora a parte visual permaneça bem parecida, houve ajustes importantes que prometem fazer a diferença na experiência ao volante.

Produzida agora na Argentina, essa picape tem um novo motor 2.2 turbodiesel Multijet, que também equipa modelos como o Jeep Commander e a Fiat Toro. Esse bicho é forte, entregando 200 cv e torque de 45,9 kgfm nas versões automáticas. Para quem prefere a manual, a força é de 40,8 kgfm. O câmbio automático agora vem com 8 marchas — bem melhor do que as 6 anteriores. Resultado? O 0 a 100 km/h foi reduzido de 12,4 s para 9,9 s. E se você é de pegar estrada, o consumo pode chegar a até 10,8 km/l.

Para lidar com esse motor mais potente, a suspensão dianteira foi repaginada, com novos coxins que ajudam a reduzir ruídos e vibrações. A direção elétrica também ganhou destaque, agora mais leve e precisa. Na traseira, o eixo rígido continuou, mas foi ajustado para mais conforto. Outra boa notícia é que todas as versões agora têm freios a disco nas quatro rodas, oferecendo mais segurança.

Falando das versões, a Titano chega em três opções: Endurance, Volcano e Ranch. Os preços começam em R$ 233.990 na versão de entrada, que vem com câmbio manual e tração 4×4. A Volcano sai por R$ 263.990 e a Ranch por R$ 285.990. Vale lembrar que a Fiat ainda oferece descontos de até 16% para produtores rurais e empresas com CNPJ.

A lista de equipamentos também está mais recheada. A versão Ranch agora traz um pacote ADAS, com frenagem autônoma, controle de cruzeiro adaptativo e alertas de ponto cego. Para quem ama tecnologia, essa versão tem uma tela digital de 7” no painel e uma central multimídia de 10” com Android Auto e Apple CarPlay sem fio. E a cereja do bolo é a câmera 360°, que facilita muito na hora de manobrar.

A Volcano já vem equipada com bancos de couro e modos de condução para diferentes terrenos, como neve e areia. E a versão Endurance, que é a mais simples, não deixa a desejar: ar-condicionado, piloto automático, protetor de caçamba e rodas de aço aro 17” são algumas das suas armas.

A capacidade de carga da Titano continua firme, com 1.020 kg e uma caçamba que suporta até 1.314 litros. Desde o lançamento, mais de 10 mil unidades foram vendidas, sendo que a versão Ranch representa 60% desse montante. Agora com um toque de sofisticação e tecnologia, a picape está pronta para encarar as rivais de peito aberto.

Durante um test-drive no Circuito dos Cristais, em MG, a nova Titano mostrou-se muito mais suave e eficiente. Essa nova direção elétrica faz toda a diferença para um passeio confortável, enquanto o motor robusto e o câmbio ágil garantem respostas rápidas na estrada. Sem dúvida, a Fiat busca conquistar ainda mais espaço no mercado sul-americano de picapes.