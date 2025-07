Trump propõe luta de UFC em terrenos da Casa Branca

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na última quinta-feira que está considerando a realização de uma luta do UFC nos gramados da Casa Branca. O evento, que ele imagina com até 25 mil espectadores, faz parte das comemorações para marcar os 250 anos da independência americana, que será celebrada em 4 de julho de 2026.

Trump, que é um fã do UFC e mantém amizade próxima com o presidente da organização, Dana White, fez o anúncio durante um evento em Des Moines, Iowa. Esta ocasião marcou o início de um ano inteiro de festividades em homenagem ao aniversário de 250 anos dos Estados Unidos.

Além da luta do UFC, o presidente também revelou que haverá um grande festival no National Mall, em Washington, D.C., e uma competição esportiva envolvendo atletas de ensino médio de todo o país. Segundo Trump, todos os parques nacionais, campos de batalha e locais históricos participarão das comemorações com eventos especiais.

Ele afirmou: “Então, cada um de nossos parques nacionais, campos de batalha e locais históricos terão eventos especiais em honra aos 250 anos da América. E eu até acho que teremos uma luta do UFC”. Trump destacou que o evento seria uma “luta completa”, com um grande número de pessoas assistindo.

Um porta-voz da Casa Branca não forneceu detalhes adicionais, mas a secretária de imprensa, Karoline Leavitt, afirmou que o presidente está “muito sério” em relação aos planos.

Entre os possíveis lutadores, Conor McGregor, que não compete no UFC desde julho de 2021, demonstrou interesse em participar do evento, comentando nas redes sociais: “Contem comigo!” Ele mencionou ter conversado com Dana White sobre a possibilidade de lutar na Casa Branca.

Recentemente, Trump tem sido bem recebido em eventos do UFC, recebendo aplausos de pé e assistindo a lutas ao lado de White, incluindo aparições após seu anúncio de candidatura à reeleição em 2024 e em eventos campeonatos no mês passado.