Fiat lança Strada Endurance em agosto com desconto para CNPJ

A Fiat está com uma oferta bem interessante para quem é produtor rural ou tem uma empresa com CNPJ ativo: a Strada Endurance está em condições especiais de vendas diretas. Infelizmente, essa promoção não vale para taxistas, locadoras, seguradoras, frotistas ou compras feitas por PcD.

Se você está de olho na Strada Endurance 25/26, o preço promocional começa em R$ 93.511,65 se você optar por pagar à vista. Para quem prefere financiar, dá para dar uma entrada de R$ 46.755,83 e parcelar o restante em 24 vezes de R$ 2.422,32, com a primeira parcela vencendo em 30 dias. E vale a pena mencionar que os juros são bem convidativos: apenas 0,99% ao mês (12,55% ao ano), totalizando R$ 104.891,43 se você financiar tudo.

Ah, e já que estamos falando de cifras, o Custo Efetivo Total (CET) fica em cerca de 1,82% ao mês ou 24,13% ao ano, incluindo o IOF de 3,38% ao ano, tanto para pessoa física quanto jurídica. O legal é que todas as taxas já estão inclusas nas parcelas, facilitando sua vida.

Um dado interessante é que a Strada liderou as vendas no primeiro semestre de 2025, com 62.703 unidades emplacadas. É impressionante como essa picape conquistou o coração da galera, não? Em comparação, o Volkswagen Polo ficou em segundo lugar, com 57.217 emplacamentos.

A Strada Endurance é equipada com o famoso motor 1.3 Firefly, que entrega 107 cavalos de potência quando abastecida com etanol. O câmbio é manual de cinco marchas, e a tração é dianteira. Para quem gosta de velocidade, ela pode alcançar até 166 km/h. E a força do motor é de 13,7 kgfm a 4.000 giros com etanol; usando gasolina, o torque é de 13,2 kgfm.

Quando se trata de itens de série, a Strada não decepciona! Vem com luz na caçamba, protetor de caçamba, rodas de aço na cor chumbo e pneus 195/65 R15. Além disso, a suspensão é elevada, ideal para quem enfrenta estradas ruins. E claro, temos ar-condicionado e airbags frontais para motorista e passageiro.

O modelo ainda traz um estepe de tamanho convencional, freios ABS com EBD e ganchos para amarração de carga na caçamba. Detalhes que fazem a diferença na hora de transportar seus itens com segurança!

Fazendo uma comparação básica para quem está considerando, aqui estão alguns preços da Strada Endurance para CNPJ:

| Versão | Preço de tabela | Preço para CNPJ | Descontos |

|——————————|—————–|——————|—————–|

| Endurance 1.3 Firefly | R$ 111.990,00 | R$ 93.511,65 | R$ 18.478,35 |

E aí, quem não queria uma Strada na garagem?