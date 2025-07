Fiat lança Pulse Audace Hybrid com desconto para PcD

O Fiat Pulse Audace Hybrid tem uma oportunidade imperdível para quem é PCD, disponível até 5 de agosto de 2025. Durante esse período, dá para adquirir o modelo com isenção total do IPI, além de um bônus especial da fábrica. Uma vantagem e tanto! Mas atenção: após a compra, o carro só pode ser vendido depois de dois anos, hein?

Esse movimento faz parte do programa Autonomy, voltado para motoristas ou passageiros com mobilidade reduzida que buscam um carro zero com adaptações. Para participar, você vai precisar de um laudo médico, que deve ser feito no Detran ou na Ciretran da sua cidade. Este documento confirma a sua deficiência e as adaptações necessárias que o veículo deve ter.

### O Que Há de Novo no Fiat Pulse Audace Hybrid

O modelo Audace Turbo 200 Hybrid CVT tem um preço cheio de R$ 131.990,00, mas quem é PCD consegue levá-lo por R$ 117.155,15. Isso representa uma economia de nada menos que R$ 14.834,85! Procure conferir os valores com atenção, pois é sempre bom estar por dentro.

Quando você entra no Fiat Pulse Audace Hybrid, é como se estivesse no seu próprio QG sobre rodas. O carro vem de série com uma central multimídia touchscreen de 10,1″, que é compatível com Apple CarPlay e Android Auto sem fio! Isso significa que você pode conectar seu celular facilmente e aproveitar suas playlists enquanto dirige. Imagine pegar aquela estrada e botar suas músicas favoritas para tocar!

### Conforto e Segurança

Nos recursos de segurança, o carro não decepciona. Ele conta com cintos de segurança dianteiros retráteis de 3 pontos, controle eletrônico de tração e quatro airbags, dois frontais e dois laterais. Viajar com segurança é essencial, ainda mais se você tiver crianças a bordo, já que o Pulse também possui fixação Isofix para cadeirinhas infantis.

Além disso, você vai ter ar-condicionado automático e digital, banco do motorista com regulagem de altura e câmera de ré em alta definição. Essa última, aliás, vai facilitar muito na hora de estacionar. Quem já encarou um dia de trânsito pesado sabe o quanto isso ajuda!

### Estilo e Tecnologia

O interior do Pulse é bem estiloso, com detalhes escurecidos e lanternas traseiras em LED. Para momentos de adrenalina, tem modo Sport, aquela opção perfeita para quem curte acelerar um pouquinho mais. E quem não ama um painel de instrumentos que traz todas as informações em um toque, hein?

Não podemos esquecer das rodas de liga leve, do volante revestido em couro e do carregador de celular por indução. Hoje em dia, todo mundo quer um carro que une conforto e tecnologia, e o Pulse tem muito a oferecer.

### Tabela de Preços e Versões

Se você está pensando em comprar, aqui vai a tabelinha de preços:

| Configurações | Preços de tabela | Preço para PcD | Descontos |

|———————————–|——————|—————–|——————-|

| Audace Turbo 200 Hybrid CVT | R$ 131.990,00 | R$ 117.155,15 | R$ 14.834,85 |

O Fiat Pulse Audace Hybrid é uma excelente opção para quem busca conforto, segurança e tecnologia, especialmente com as vantagens que oferece para quem é PCD. Aproveite essa oportunidade!