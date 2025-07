Pai abandona filho em bar no Centro de BH e desmaia

Na tarde desta terça-feira, dia 8 de julho, frequentadores de um bar no Centro de Belo Horizonte, a menos de 100 metros da rodoviária da cidade, ficaram alarmados ao avistarem um menino de apenas 4 anos desacompanhado. O garoto estava completamente sozinho, e as pessoas no local decidiram agir. Elas o pegaram e chamaram a Polícia Militar (PM), relatando que o pai da criança havia consumido bebida alcoólica em excesso e estava dormindo em uma das cadeiras do bar.

O incidente ocorreu por volta das 14h na rua Guaranis, em frente a uma unidade policial. Quando os policiais chegaram, encontraram a criança nos braços de testemunhas que explicaram que o pai, de 37 anos, chegou embriagado e continuou consumindo álcool até perder a consciência. O proprietário do bar também confirmou a situação, informando que o homem adormeceu e deixou o filho do lado de fora do estabelecimento.

Os policiais tentaram acordar o pai da criança, que, após várias tentativas, despertou. No entanto, ele se mostrava confuso e com dificuldades para se manter em pé, dificultando a comunicação com os agentes.

Diante da situação, a PM constatou o abandono do menino, que foi levado para o Conselho Tutelar, responsável por cuidar da criança até que uma solução adequada fosse encontrada.

Após a abordagem, o pai do garoto tentou fugir do local, mas foi contido pelos policiais. Durante a abordagem, ele se tornou agressivo e começou a ofender os agentes. Mesmo ao receber instruções para colocar as mãos na cabeça, ele não obedeceu e partir para cima dos policiais. Para imobilizá-lo, os agentes precisaram utilizar medidas de força.

Enquanto recebia atendimento na Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) Centro-Sul, o homem admitiu que havia feito uso de cocaína antes do ocorrido. Ele foi preso em flagrante pelos crimes de desacato, desobediência, resistência e abandono de incapaz, e foi encaminhado à 2ª Delegacia de Plantão Digital para os procedimentos legais cabíveis.