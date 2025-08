Fiat lança Fastback Audace Hybrid com desconto de R$ 32 mil

O Fiat Fastback Audace Turbo 200 Hybrid Flex AT, na estilosa cor Preto Vulcano, está com uma condição imperdível para quem sonha em ter um SUV novinho. Entre os dias 17 de julho e 5 de agosto de 2025, ou até se esgotarem as 50 unidades disponíveis, esse modelo pode ser seu por R$ 127.990,00 à vista. Isso mesmo, uma economia de R$ 32 mil em relação ao preço sugerido de R$ 159.990,00!

Para facilitar ainda mais, o valor já inclui o frete, mas atenção: essa oferta é válida somente nas concessionárias Fiat participantes da promoção. Se você estava pensando em trocar de carro, pode ser uma ótima oportunidade!

E vamos ao que interessa: o Fiat Fastback fez bonito no mercado, com 25.161 unidades vendidas no primeiro semestre de 2025. Ele ultrapassou o Volkswagen Nivus, que registrou 22.662 emplacamentos. Se você é fã de SUVs, deve ter notado que o Volkswagen T-Cross liderou as vendas gerais, com 44.532 unidades – um verdadeiro titan dos SUVs!

Em questão de performance, o Fastback Audace Hybrid não decepciona. Ele vem com um motor 1.0 turbo que entrega até 130 cavalos de potência e torque de 20,4 kgfm. Além disso, conta com um sistema híbrido leve que utiliza um motor elétrico como alternador e motor de partida. Isso significa mais eficiência e menos consumo de combustível, principalmente nas arrancadas e retomadas. Quem dirige bastante em cidade sabe como isso faz diferença no dia a dia!

O conjunto do motor inclui duas baterias: uma de chumbo-ácido e outra de íons de lítio, que ajudam a manter o sistema sempre carregado. Isso é um grande trunfo, já que você vai sentir uma responsividade incrível ao pisar no acelerador.

É sempre bom lembrar que essa promoção não vale para compras através de vendas diretas, como para produtores rurais, PcDs, frotistas, taxistas, entre outros. Então, antes de correr para a concessionária mais próxima, vale a pena verificar a disponibilidade.

Por falar em concessionárias, não esqueça de dar uma ligada para confirmar que o seu modelo desejado está lá. Afinal, nada como garantir que a sua nova máquina está a apenas algumas voltas de chave de distância!