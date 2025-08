Caminhoneiros embriagados são presos pela PRF em contramão na BR

Dois caminhões de carga foram interceptados na contramão da BR-277, na região da serra de São Luiz do Purunã, em Balsa Nova, Paraná, na tarde da última segunda-feira (28). Os motoristas, ambos de nacionalidade boliviana, estavam sob efeito de álcool. A situação chegou a ficar ainda mais perigosa, quando um dos caminhões deu ré dentro de um túnel.

As imagens do incidente foram divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que classificou o ocorrido como uma das atitudes mais imprudentes já vistas nas estradas. Durante a abordagem, foi constatado que os motoristas apresentavam níveis de álcool no sangue mais de duas vezes acima do limite considerado seguro para dirigir. Enquanto um dos condutores estava dormindo na cabine, o outro abandonou o caminhão e tentou se afastar da cena.

A imprudência dos motoristas gerou uma situação de grave risco, não apenas para eles, mas também para todos que trafegavam corretamente pela rodovia. A PRF ressaltou que a irresponsabilidade de alguns não pode colocar a vida de muitos em perigo.

Após a abordagem, os caminhões foram removidos da estrada, e os motoristas foram levados à delegacia para prestar esclarecimentos. As ocorrências foram registradas na Delegacia da Polícia Civil na cidade vizinha de Campo Largo. A PRF reforçou a importância de denunciar ações perigosas nas estradas e disponibilizou o número 191 para esse fim.