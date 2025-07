Fiat Fastback Limited tem desconto de R$ 17.532 para PcD

O Fiat Fastback Turbo 270 AT6 está com uma oferta imperdível para o público PcD, que pode aproveitar condições especiais na hora de adquirir o carro. A versão topo de linha vem recheada de equipamentos e tem um porta-malas de dar inveja: são 516 litros de espaço para carregar tudo o que você precisa.

Quando falamos em vendas diretas, esse modelo conta com isenção total de IPI e ainda leva um desconto que é um verdadeiro presente da fábrica. Para você ter uma ideia, a versão Limited Turbo 270 AT6 tem preço de tabela de R$ 168.990,00, mas, com os benefícios para PcD, o valor baixa para R$ 149.190,00. Isso representa uma economia de R$ 19.800,00. Vale lembrar que os preços podem variar de acordo com a região, então é sempre bom checar com a concessionária.

Quem quiser aproveitar essa oferta deve visitar uma concessionária Fiat. É importante se informar sobre quais condições de saúde garantem o benefício, quais documentos são necessários e detalhes sobre prazos e formas de pagamento. Assim, você estará bem preparado na hora de fazer a compra.

Agora, falando um pouco sobre o que esse carro oferece, ele está recheado de tecnologia e conforto. Os faróis e lanternas traseiras em LED garantem uma iluminação top, enquanto o piloto automático e o quadro de instrumentos digital de 7” são itens que facilitam bastante a vida ao volante. O teto bicolor dá um charme a mais, e não podemos esquecer da central multimídia de 10,1”, que conta com Apple CarPlay e Android Auto sem fio, além de comandos de voz para facilitar ainda mais a interação.

Como se não bastasse, o modelo conta com 4 airbags, estepe temporário, e um freio de estacionamento eletrônico que tem a função Auto Hold – super prático, né?

Entre outros itens, você ainda encontrará uma câmera traseira em alta definição com linhas adaptativas, ar-condicionado automático e digital, e bancos revestidos em couro. Isso sem contar com o sistema ADAS, que traz recursos como Frenagem Autônoma de Emergência e Alerta de Mudança Involuntária de Faixa.

E se você costuma pegar estrada, com certeza vai adorar as rodas aro 18” de liga leve com acabamento diamantado e os sensores de estacionamento dianteiro e traseiro. Até mesmo quem carrega crianças pode ficar tranquilo, pois o Fastback tem gancho para cadeirinhas infantis, o famoso ISOFIX.

Em termos de popularidade, o Fiat Fastback não está de brincadeira. No primeiro semestre de 2025, foram vendidas 25.161 unidades desse modelo, superando rivais como o Volkswagen Nivus. Para quem busca um SUV com bom desempenho no mercado e recheado de tecnologia, esse modelo definitivamente merece sua atenção.

Ah, e se você está interessado, aqui vai um resumo prático:

### Fiat Fastback Limited para PcD em julho de 2025:

| Configuração | Preço geral | Preço para PcD | Descontos |

|—————————-|—————-|—————-|—————-|

| Limited Turbo 270 AT6 | R$ 168.990,00 | R$ 149.190,00 | R$ 19.800,00 |

Agora é só decidir e partir para o test drive!