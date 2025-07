Fatos marcantes do dia 25 de julho em almanaque

Dia do Motorista e do Agricultor

Neste 25 de julho, celebramos o Dia do Motorista e o Dia do Agricultor no Brasil. Esses profissionais desempenham papéis fundamentais na nossa sociedade, garantindo o transporte de pessoas e mercadorias, além de cuidar do nosso alimento. O dia de hoje também é marcado pela comemoração de São Tiago, um santo conhecido por ser o protetor dos viajantes e dos trabalhadores do campo. A lua está em fase crescente, simbolizando crescimento e renovação, enquanto o signo do dia é Leão, que representa força e autenticidade. Hoje é o 206º dia do ano de 2025, restando 159 dias até o final do ano.

Eventos Importantes em 25 de Julho ao Longo da História:

Em 1953, foi criado o Ministério da Saúde Brasileiro, instituição responsável por gerenciar e implementar políticas de saúde no país.

Em 1978, ocorre um marco na medicina com o nascimento do primeiro bebê de proveta, uma revolução na reprodução assistida.

Em 1980, a famosa banda AC/DC lançou seu álbum "Back in Black", que se tornou um dos maiores sucessos do rock, após a morte de seu vocalista Bon Scott.

Em 2002, o presidente Fernando Henrique Cardoso inaugurou o sistema de vigilância da Amazônia em Manaus, uma iniciativa para proteger um dos maiores biomas do mundo.

Em 2010, a Seleção Brasileira de Vôlei Masculino conquistou o título de maior campeã da Liga Mundial, derrotando a seleção da Rússia em uma emocionante final.

Frase do Dia:

“A vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida.” – Uma citação de Vinicius de Moraes que nos convida a refletir sobre as interações e experiências que moldam nossa jornada.