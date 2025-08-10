Fiat Fastback alcança maior venda da sua história

O mercado de SUVs e crossovers compactos no Brasil tem apresentado um desempenho e tanto. Em julho, esse segmento foi responsável por mais de 29% dos emplacamentos, com 66.767 unidades vendidas. Para quem acompanha o mundo automotivo, essas cifras mostram um crescimento de 12% em comparação com o ano passado e acima de 18% em relação ao mês anterior. Assim, fica claro que, se você é apaixonado por esses modelos, não está sozinho!

À medida que novos carros entram na briga, a Motor1 resolveu dividir o segmento em duas categorias para oferecer uma visão mais precisa do que está rolando no mercado nacional. Na lista dos crossovers compactos, o destaque vai para o Fiat Fastback, que emplacou 6.207 unidades, alcançando seu melhor resultado até hoje.

O VW Nivus ficou em segundo lugar, com 5.777 unidades, e é interessante notar que seu desempenho não era tão bom há dois anos. O Fiat Pulse também se destacou, com um crescimento de mais de 32% em relação ao ano passado, totalizando 4.836 emplacamentos. E olha que em seu segundo mês completo, o VW Tera bateu 3.244 unidades, superando seu concorrente, o Citroën Basalt, que ficou com 1.613. Já o Renault Kardian teve um mês bem difícil, com uma queda grande nas vendas.

Ranking dos Crossovers Compactos

Aqui está uma olhada no ranking dos crossovers compactos de julho:

Fiat Fastback: 6.207 unidades VW Nivus: 5.777 unidades Fiat Pulse: 4.836 unidades VW Tera: 3.244 unidades Citroën Basalt: 1.613 unidades Renault Kardian: 1.332 unidades

Entre os SUVs compactos, o VW T-Cross manteve sua liderança com 9.022 emplacamentos, mesmo que tenha perdido um pouco de margem em comparação a junho. O Hyundai Creta, que teve um mês forte devido a promoções, emplacou 7.856 unidades. O Chevrolet Tracker, recém-reestilizado, também atropelou as expectativas, registrando 6.974 unidades.

Por outro lado, o Nissan Kicks, com 6.341 vendas, marcou um bom desempenho, sendo o segundo melhor resultado desde sua chegada ao Brasil. É legal ver que, com uma versão nova nas ruas, o modelo vem atraindo a atenção novamente.

Ranking dos SUVs Compactos

Dê uma olhada no ranking dos SUVs compactos:

VW T-Cross: 9.022 unidades Hyundai Creta: 7.856 unidades Chevrolet Tracker: 6.974 unidades Nissan Kicks: 6.341 unidades Honda HR-V: 4.086 unidades Jeep Renegade: 3.711 unidades

Se você está de olho nas novidades, o cenário está bem animado. Alguns modelos estão indo super bem, enquanto outros estão enfrentando um pouco mais de dificuldades. O mercado de SUVs e crossovers é realmente dinâmico, e isso traz um nível extra de emoção para nós, apaixonados por carros!