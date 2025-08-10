Notícias

Por que as formigas entram em casa? Explicação científica

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 1 hora atrás
1 minuto de leitura
Por que aparecem formigas dentro de casa? Entenda com a ciência
Por que aparecem formigas dentro de casa? Entenda com a ciência

Encontrar formigas em casa, especialmente na cozinha, é mais comum do que se imagina. E não se engane, a presença delas vai muito além do açúcar. Essas pequenas criaturas são super organizadas e têm suas próprias técnicas de sobrevivência, se infiltrando em locais que muitas vezes não percebemos.

Essas formigas buscam áreas úmidas para se estabelecer, junto com uma fonte de alimento. Assim, mudanças no clima podem estimular a sua reprodução. Então, se você notar um aparecimento repentino delas, fique atento!

Outros interesses das formigas

Embora elas sejam atraídas pelo açúcar, outros alimentos também chamam a atenção. Carboidratos, gorduras e até proteínas são irresistíveis para elas. Restos de comida, como migalhas ou produtos abertos, são convidativos, principalmente se deixados em superfícies mal higienizadas, como uma tábua de madeira.

Além disso, o olfato das formigas é bastante afiado. Elas conseguem detectar resíduos de comida a longas distâncias. Fatores climáticos, como a chuva, também influenciam seu comportamento. Antes de uma mudança no tempo, elas tendem a procurar lugares secos, um fenômeno que os cientistas chamam de “antecipação ambiental”.

Uma fonte de umidade, proveniente de plantas ou até de vazamentos, pode atrair formigas, que até podem fazer ninhos nas proximidades. Vale a pena conferir se há goteiras ou canos quebrados; afinal, uma simples brecha na parte de trás da geladeira pode se transformar em um ponto de interesse para elas.

Outra situação que pode levar à visita dessas pequenas invasoras é uma reforma em casa. Quando o solo é perturbado, elas buscam abrigo em lugares mais seguros. E não se esqueça: pequenas rachaduras são suficientes para permitir que elas entrem – um espaço de apenas 1 mm é suficiente!

Portanto, a presença das formigas não é apenas um incômodo. Reflete a necessidade delas de sobreviver e encontrar abrigo. Dando uma olhada atenta em casa e nos possíveis pontos de acesso, você pode evitar que elas se instalem por aí. É a natureza delas, que age de maneira lógica e eficaz em busca de proteção e alimento.

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 1 hora atrás
1 minuto de leitura
Foto de Italo Pastorini

Italo Pastorini

Artigos relacionados

Orcas, baleias, Caça, Humanos antigos

Orcas e povos antigos: caça de baleias em tradição sagrada

29 minutos atrás
Psicologia explica por que algumas pessoas falam com seus animais como gente

Psicologia revela por que pessoas conversam com animais como humanos

2 horas atrás
Nova idade para aposentadoria no INSS muda planos de quem ia parar aos 64

Mudanças na aposentadoria do INSS afetam planos aos 64 anos

2 horas atrás
Hotel esqueleto, Hotel abandonado

Hotel inacabado na Floresta da Tijuca atrai turistas há 70 anos

2 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo