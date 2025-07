Fiat Fastback Abarth versus VW Nivus GTS 2026: qual é melhor?

Agora, os esportivos Nivus GTS e Fastback Abarth estão prontos para agitar o mercado brasileiro. Essas versões mais ousadas de compactos conhecidos buscam conquistar os motoristas que apreciam um toque extra de emoção ao volante. Vamos dar uma olhada mais de perto nesse duelo!

Tanto o Volkswagen Nivus GTS quanto o Fiat Fastback Abarth fazem uso de motores já conhecidos em suas respectivas linhas, mas com algumas alterações para entregar mais performance. Ambos contam com tração dianteira e uma suspensão traseira por eixo de torção, comum nessa categoria.

### Motor e Câmbio

Começando pelo Nivus, ele vem equipado com o motor 1.4 TSI 250, que já é conhecido nos modelos Polo GTS e nas versões mais robustas do Virtus e do T-Cross. Esse motor entrega 150 cv e um torque de 25,5 kgfm, tanto no etanol quanto na gasolina. Ele é combinado com um câmbio automático AISIN de 6 marchas e ainda traz um ajuste eletrônico para proporcionar uma experiência de direção sob medida. Os modos de condução normal, eco, sport e individual permitem personalizar ainda mais a pegada ao dirigir.

Isso se traduz em uma relação peso-potência de 8,44 kg/cv, fazendo do Nivus GTS um veículo ágil, capaz de ir de zero a 100 km/h em apenas 8,4 segundos, atingindo uma velocidade máxima de 206 km/h. Quem já pegou uma estrada e testou a aceleração sabe como isso faz a diferença!

Já o Fastback Abarth é um pouco mais potente, apresentando o motor 1.3 T270, que está presente em vários modelos da Jeep e no Pulse. Aqui, temos uma entrega de 185 cv com etanol e 180 cv com gasolina, um pouco mais que o Nivus.

E se você faz parte da galera que curte uma pegada esportiva, o Fastback tem uma relação peso-potência de 7,08 kg/cv, o que o leva de zero a 100 km/h em 7,6 segundos e atinge uma velocidade máxima de 220 km/h. Portanto, se a adrenalina é o que você busca, o Abarth pode ser a sua escolha!

### Tamanho e Proporções

Quando o assunto é dimensão, o Nivus tem uma distância entre-eixos de 2.566 mm, enquanto o Fastback é ligeiramente menor, com 2.532 mm. O comprimento do Fastback é de 4.425 mm, enquanto o Nivus registra 4.272 mm. Ao comparar a largura, o Fastback vence com 1.780 mm contra 1.757 mm do Nivus, gerando um espaço ligeiramente maior para os ombros dos passageiros. Na altura, o Fastback também se destaca, medindo 1.544 mm, enquanto o Nivus acomoda seus 1.493 mm. Isso significa que o Fastback oferece uma posição de dirigir mais elevada que muitos motoristas costumam preferir.

E, acredite, quando se está ali, na posição de condução, todos esses detalhes fazem uma diferença danada no conforto!

### Equipamentos e Segurança

No quesito tecnologia e segurança, os dois modelos oferecem propostas distintas. O Fastback Abarth traz uma atmosfera de sofisticação, com acabamentos em tecido, bancos com maior apoio lateral e até um teto solar panorâmico fixo — ideal para aqueles dias de calor!

Porém, vale mencionar que o Fastback ainda conta apenas com quatro airbags. A Fiat trouxe alguns recursos interessantes, como freio eletrônico com função Auto Hold, mas não conseguiu implementar discos nos freios traseiros.

Do lado do Nivus, a Volkswagen preparou um interior seguindo a linha do Polo GTS, com volante com base reta e painel digital de 10”. Ele conta com um total de seis airbags e um sistema de frenagem mais avançado, além de recursos que, sinceramente, fazem a diferença em situações de trânsito intenso.

### Design e Proposta

Em termos de design, o Nivus GTS mantém as linhas agressivas que o caracterizam, com um visual esportivo que agrada aos olhos. A grade dianteira ganhou um toque distinto, e as rodas opcionalmente maiores de 18” dão um charme extra ao modelo.

O Fastback Abarth, por sua vez, aposta em uma frente arrojada, alinhada a outras linhas da Fiat, como o Pulse. As alterações são sutis, mas eficazes. O aerofólio e os detalhes na parte traseira dão aquele ar de carro esportivo que muitos adoram.

### Preços

Falando em preços, o Nivus GTS começa em R$ 174.990, enquanto o Fastback Abarth é cotado pelo mesmo valor. Embora o Nivus tenha um preço inicial mais baixo, a configuração total do Abarth oferece uma proposta mais completa, além de uma potência que é imbatível.

Ambos têm suas qualidades, então, depende do que você está buscando. Se o conforto e a tecnologia são sua praia, o Fastback pode ser a escolha certa. Se a agilidade e o comportamento dinâmico são prioridades, o Nivus GTS é o que você procura.

Em qualquer um dos casos, quem ama dirigir certamente encontrará prazer ao volante de qualquer um desses dois modelos!