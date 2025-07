Sandero capota após colisão com carros estacionados em São Paulo

Um acidente de trânsito ocorreu na manhã deste domingo, dia 6, na Rua Presidente Kennedy, no Centro de Cascavel. O incidente envolveu três veículos: um Sandero, um Fiesta e um Fiat Argo. De acordo com relatos, o Sandero capotou após colidir com os dois carros que estavam estacionados na via.

O motorista do Sandero sofreu ferimentos devido ao capotamento. Ele foi levado, por conta própria, a um hospital para receber atendimento médico. Até o momento, não há informações sobre a gravidade das lesões ou sobre a presença de outros passageiros no veículo.

A Polícia Militar foi chamada para intervir na situação e atendeu ao local do acidente. A equipe registrou a ocorrência e, devido aos danos sofridos pelo Sandero, o carro será removido por um guincho para o pátio da Polícia Militar. Isso permitirá que as autoridades realizem investigações e perícias necessárias.

Ainda não foram divulgadas informações adicionais sobre as causas do acidente ou se houve alguma condição que contribuiu para a colisão. A situação permanece sob investigação.