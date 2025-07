Fiat Fastback Abarth ou VW Nivus GTS 2026: qual é melhor?

Hoje, vamos falar sobre dois lançamentos que estão dando o que falar entre os apaixonados por carros: o VW Nivus GTS e o Fiat Fastback Abarth. Esses modelos estão aqui para emocionar os motoristas que procuram um pouco mais de adrenalina em suas rodagens diárias.

Ambos os carros têm aquele DNA esportivo que encanta, sendo aprimoramentos de compactos com motores e suspensões calibradas para fazer a diferença. Isso significa que, para quem busca um carro que não apenas transporte, mas envolva o motorista, esses modelos são excelentes opções.

### Motor e Câmbio

Começando pelo Nivus, ele vem equipado com o motor 1.4 TSI 250, que também aparece em alguns irmãos como o Polo GTS e o Virtus. Esse motor entrega uma potência de 150 cv e um torque de 25,5 kgfm, seja com etanol ou gasolina. O câmbio é automático AISIN de 6 marchas, com várias opções de condução, desde o modo Normal até o esportivo.

Com essa configuração, o Nivus vai de 0 a 100 km/h em apenas 8,4 segundos e alcança uma velocidade máxima de 206 km/h. Dirigir esse carro é como acionar um botão de turbo no seu dia a dia!

No lado da Fiat, temos o Fastback Abarth. Ele é um pouquinho mais “nervoso” com o motor 1.3 T270, capaz de chegar a 185 cv com etanol, garantindo que a diversão não falte. O torque também é impressionante, com 27,5 kgfm. E, claro, ele também conta com um câmbio automático de 6 marchas, com modos de condução que realmente trazem uma experiência diferenciada.

Acelera na pista? O Fastback leva de 0 a 100 km/h em 7,6 segundos, e a velocidade máxima chega aos 220 km/h. Para quem já teve a sorte de experimentar a pegada de um carro como esse, sabe que essa adrenalina vale cada segundo.

### Tamanho e Proporções

Quando falamos de dimensões, o Fastback é um pouco maior que o Nivus. São 4.425 mm de comprimento contra 4.272 mm do Nivus. Essa diferença de 167 mm, somada a uma largura maior — 1.780 mm contra 1.757 mm — pode resultar em um espaço mais confortável para os ocupantes. Celular de lado, espaço para os ombros e também uma posição de dirigir mais elevada.

O Nivus tem uma postura mais baixa, ideal para quem gosta de uma experiência de pilotagem mais nesse estilo. Ambos têm suas vantagens, mas a sensação de espaço no Fastback pode ser bem convidativa, especialmente em viagens longas.

### Equipamentos e Segurança

No que diz respeito a equipamentos, o Fastback se destaca. Ele vem com um teto solar panorâmico que não abre, mas garante uma luminosidade de dar gosto. Tem ainda um sistema de som de qualidade e bastante tecnologia, como alerta de ponto cego e partida remota. Embora tenha 4 airbags, o ideal seria acrescentar mais proteção.

Enquanto isso, o Nivus vem com características esportivas, como volante com base reta e bancos estilosos. A tecnologia está por toda parte, com uma tela digital de 10”, além de um sistema de conectividade muito intuitivo.

Nos quesitos segurança, o Nivus ganha boas notas com os seis airbags de série e um sistema de frenagem autônoma. O Fastback ainda está evoluindo em algumas áreas, mas é difícil não admirar o esforço da Fiat em oferecer um carro que não só anda, mas é confortável e seguro.

### Design e Proposta

O Nivus GTS ganhou um novo visual, mas sem muitas mudanças radicais. Com faróis full LED e uma grade mais esportiva, ele tem uma presença marcante na estrada. Mas não esqueçamos das rodas! O modelo vem com 17” de série, e se você optar pelas 18”, é uma ótima maneira de dar ainda mais destaque ao estilo.

O Fastback, por outro lado, apresentou um olhar renovado e mais alinhado com sua proposta esportiva. As pequenas alterações na frente e um skid plate novo na parte de trás fazem toda a diferença no visual.

### Preços

Falando em preços, ambos variam em torno de R$ 177.040. Curiosamente, enquanto o Nivus se destaca pelo comportamento dinâmico e o estilo sóbrio, o Fastback aposta na agressividade e na estética chamativa.

No final das contas, depende do que você busca. Se o seu perfil é mais sobre emoção e aparência ousada, o Fastback Abarth pode ser a escolha ideal. Agora, se a prioridade é um carro equilibrado e ágil nas estradas, o Nivus GTS pode ser o seu novo companheiro de viagens.

Ambos os carros têm muito a oferecer e vão fazer você sentir o prazer de dirigir de um jeito único!