Fiat em Betim (MG) alcança 18 milhões de unidades; relembrar modelos

Há 49 anos, na charmosa Betim, Minas Gerais, começava a história do primeiro polo industrial da Fiat no Brasil. E toda essa trajetória começou com um pequeno gigante: o Fiat 147, um hatch de 3 portas que foi uma verdadeira revolução. Com motorização transversal e tração dianteira, ele se destacou em um cenário dominado por carros clássicos como o VW Fusca.

O 147 também fez história ao ser o primeiro carro produzido em massa no Brasil a rodar com etanol, marcando o dia 9 de julho de 1979 como um verdadeiro divisor de águas na indústria automotiva. O modelo, carinhosamente apelidado de “Cachacinha” por causa de seu cheiro peculiar no escapamento, representou um avanço significativo em direção a veículos mais sustentáveis.

### O surgimento do Fiat Uno

Em 1984, chegou o Fiat Uno, um sucesso que “matou a pau” com seu design inovador e robustez. Embora tenha raízes europeias, o nosso Uno tinha adaptações que o tornaram perfeito para as nossas estradas, como a suspensão independente herdada do 147. E quem não se lembra do estepe que ia no capô? Uma verdadeira marca dos “karts” brasileiros.

O Uno não só se estabeleceu; ele gerou derivados incríveis, como as picapes e as versões esportivas que todo mundo queria ver nas ruas, como o Uno Turbo, lá no começo dos anos 90. Sua fama de ser indestrutível garantiu sua sobrevivência mesmo após a chegada do Fiat Palio, em 1996.

### A evolução com o Fiat Palio

Falando em Palio, esse modelo foi um projeto que ousou e conquistou todos. Desenvolvido no Brasil, o Palio se destacou e gerou uma série de versões, incluindo a picape Strada e a perua Weekend. Era versátil e oferecia opções para todas as necessidades.

Na linha dos médios, a planta em Betim produziu verdadeiros clássicos como o Tempra e a linha Marea, que trouxe motores turbo. O Tempra foi um dos primeiros a usar motores turbo no Brasil, garantindo um desempenho de respeito para a época.

### A modernização da Fiat

Já na década de 2010, a nova geração do Uno chegou às ruas. Com um design que buscava referências no modelo original, mas com um toque moderno e com cantos arredondados, ele conquistou novos fãs e saiu ganhando o coração da galera.

Em 2020, a picape Strada ganhou uma nova versão, mais moderna e adaptada à atualidade. Seu sucesso não é à toa; é um carro que une praticidade e estilo. Logo depois, foi a vez do Pulse, o primeiro SUV da Fiat em solo brasileiro, que veio cheio de estilo e pensando em quem procura um modelo mais acessível.

### Números impressionantes

Recentemente, a Fiat celebrou a marca de 18 milhões de unidades produzidas em Betim. O Fastback Hybrid, um SUV cupê, foi o carro que recebeu essa honraria. É um marco incrível que mostra a força da Fiat no Brasil e a evolução constante da montadora.

A planta em Betim, uma das maiores do grupo Stellantis, hoje é responsável por toda a linha nacional da Fiat (exceto a picape Toro, que é feita em outra unidade). Ao longo dos anos, já foram mais de 4 milhões de veículos exportados para 37 países, o que reforça a força da marca no mercado global.

### Um olhar para o futuro

Atualmente, o complexo em Betim não é apenas um orgulho nacional, mas também um centro de produção de motores que alcança cifras impressionantes, com milhões de unidades produzidas ao longo dos anos. As novidades não param por aí; cada lançamento é uma oportunidade para mostrar o que a Fiat pode fazer, sempre buscando aliar inovação e a tradição que conquistou tantos corações por aqui.

Se você já passou uma tarde dirigindo um desses clássicos ou até mesmo os modelos mais novos, sabe o quanto cada um deles carrega uma história. E é essa mistura de passado e futuro que torna a Fiat uma verdadeira referência no coração dos brasileiros.