Fiat dá desconto de R$ 38.600 na Toro Ranch 2026 para CNPJs

Fiat oferece R$ 38.600 de desconto na Toro Ranch 2026 para CNPJs
Crédito da imagem: Vinicius Aparecida, Sorocaba - SP

A Fiat Toro Ranch 2026 está na área com um visual renovado e cheio de novidades que vão fazer você se apaixonar ainda mais. A nova grade frontal traz um toque fresco, lembrando outros modelos da marca, como o Grande Panda lá da Europa. Essa versão, que é a topo de linha, vem recheada com os melhores itens de série que a picape tem a oferecer.

Se você está pensando em investir, até 30 de setembro pode ficar de olho na promoção para a Toro Ranch Turbo Diesel 2.2 (ano/modelo 2025/2026). Com a cor Branco Polar e sem opcionais, o preço vai lá pra R$ 189.890,00, bem mais em conta do que o preço original de R$ 228.490,00. Um detalhe importante: essa oferta é válida apenas para microempresas e produtores rurais com CNPJ e inscrição estadual.

E não é só o preço que impressiona. A Toro Ranch vem equipada com um motor 2.2 turbodiesel de quatro cilindros, que garante 200 cv e um torque de 45,9 kgfm. É instrumento potente, ideal tanto para a cidade quanto para pegar a estrada. Na cidade, você pode esperar em média 10,2 km/l, enquanto na estrada, a economia chega a 13 km/l. Para quem passa horas no trânsito ou adora uma aventura, essa configuração é uma mão na roda.

Em termos de dimensões, a picape passou por um facelift — ou seja, mudanças visuais, mas nada que alterasse muito o tamanho. O comprimento aumentou apenas 0,9 cm com o novo design dos para-choques. Para dar um panorama, ela fica em uma posição intermediária entre modelos compactos, como a Strada e a Saveiro, e picapes maiores como a Hilux e a Ranger. Ela é 95 cm mais longa que a Strada, mas ainda 38 cm menor que a Hilux.

E se você adora números, aqui vai uma curiosidade: segundo a Fenabrave, no período de janeiro a agosto de 2025, a Fiat Toro foi a picape intermediária mais vendida, com 30.501 unidades emplacadas. A concorrência chegou a 15.356 vendas com a Ram Rampage e 13.443 com a Chevrolet Montana.

No quesito tecnologia, a Toro Ranch não decepciona. Ela vem com uma central multimídia de 10,1 polegadas, que já suporta Android Auto e Apple CarPlay. E, como todo bom carro que se preze, você encontra sistemas ADAS, bancos de couro com um acabamento marrom exclusivo e detalhes cromados que dão um toque de sofisticação. O painel também conta com um acabamento em marrom, fazendo bonito.

Se você está pensando em adquirir a Fiat Toro Ranch 2026 para CNPJ, aqui vai um resumo dos preços:

Fiat Toro Ranch 2026 para CNPJ em setembro de 2025:

ConfiguraçõesPreços geralPreços para CNPJ e PRDescontos
Ranch TD AT9 4×4R$ 228.490,00R$ 189.890,00R$ 38.600,00

Com tantas novidades, vai ser difícil resistir a essa picape, que promete agradar tanto os aventureiros quanto os que precisam de um carro versátil para o dia a dia!

