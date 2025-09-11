engenheiros do WhatsApp podem acessar mensagens enviadas

O WhatsApp é um aplicativo amplamente utilizado, e muitos o consideram seguro devido a recursos como criptografia de ponta a ponta e outras opções de configuração que ajudam a proteger a privacidade dos usuários. No entanto, uma recente ação de um ex-diretor de segurança da plataforma levantou dúvidas sobre a confiança que as pessoas depositam no app.

Attaullah Baig, que fez parte da equipe entre 2021 e 2025, alega que milhares de engenheiros tinham acesso sem restrições aos dados pessoais dos usuários, sem a supervisão necessária. Ele descobriu essas vulnerabilidades durante testes de segurança e, ao tentar alertar seus superiores, incluindo o chefe do WhatsApp e o CEO da Meta, se viu alvo de avaliações de desempenho negativas. Em fevereiro deste ano, acabou sendo demitido sob a alegação de “mau desempenho”.

Baig acredita que sua demissão foi uma retaliação por ele ter levantado questões sobre a segurança da plataforma. Agora, sua reclamação será analisada por um tribunal federal em San Francisco.

Risco discreto: engenheiros podiam agir sem serem detectados

No documento de denúncia, que possui cerca de 115 páginas, Baig detalha que os engenheiros tinham a habilidade de “mover ou roubar dados dos usuários sem qualquer detecção ou registro de auditoria”. Isso significava que informações como contatos, fotos de perfil e até endereços IP poderiam ser manipulados sem que ninguém soubesse.

WhatsApp se defende das acusações

Frente a essas alegações sérias, a empresa se posicionou, reafirmando que se compromete com a segurança dos usuários e que as informações divulgadas por Baig são distorcidas.

Carl Woog, o vice-presidente de comunicações do WhatsApp, comentou que esse tipo de situação é comum, onde um ex-funcionário, após ser demitido por mau desempenho, faz acusações que não refletem o trabalho da equipe. Ele acrescentou que Baig foi desligado devido a um desempenho insatisfatório, corroborado por outros engenheiros seniores na empresa.

Essas questões sobre a segurança dos dados no WhatsApp trazem à tona uma discussão importante sobre a privacidade nas redes sociais e como as empresas lidam com a proteção das informações dos usuários.