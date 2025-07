Fiat Cronos Drive 1.3 CVT com desconto de R$ 26.490 para PcD

Durante julho, o Fiat Cronos Drive 1.3 com câmbio CVT está com uma oferta incrível para o público PcD. Ele pode ser adquirido com isenção total de ICMS e IPI, tornando-se uma alternativa mais em conta para quem se enquadra nas condições especiais. A ideia é facilitar o acesso de pessoas com deficiência a um carro novo, que pode ser adaptado para garantir mais conforto e segurança tanto na direção quanto no transporte.

Esse incentivo faz parte do programa Autonomy da Fiat, super bacana e focado em garantir que mais pessoas possam desfrutar de veículos novos, seja dirigindo ou até mesmo como passageiros.

Para quem não sabe, quem deseja participar precisa apresentar um laudo médico, que pode ser obtido no Detran ou na Ciretran da sua cidade. Esse documento deve comprovar a deficiência e sugerir as adaptações necessárias para o carro. Bem fácil de entender, né?

Uma vez com o laudo em mãos, é hora de buscar as isenções de impostos. Isso inclui IPVA, ICMS, IPI e IOF. Cada um deles tem suas regras, portanto, você deverá solicitar junto aos órgãos responsáveis: a Receita Estadual para ICMS e IPVA, e a Receita Federal para IPI e IOF. Um pouco de papelada, mas é um esforço que vale a pena quando se pensa nas economias que podem ser feitas.

O Cronos Drive 1.3, com preço de tabela de R$ 116.490, está sendo disponibilizado por apenas R$ 89.999,47 para esse público. Um desconto de R$ 26.490,53! A proposta é bastante tentadora, principalmente em um cenário de preços elevados nos carros novos.

Apesar de tudo isso, o Cronos não teve grande destaque nas vendas recentemente. Em junho, foram emplacadas apenas 1.919 unidades, uma quantidade que ficou atrás de concorrentes como o Volkswagen Virtus e o Chevrolet Onix Plus, que lideraram as vendas entre os sedãs. Às vezes, a promoção até bacana não é suficiente para atrair todos os motoristas, mas o Cronos é uma opção que vale a pena considerar, especialmente para quem busca esse tipo de adaptação.

Vamos conferir agora os detalhes mais práticos sobre essa oferta irresistível:

Fiat Cronos Drive 1.3 CVT para PcD em julho de 2025:

| Configurações | Preços de tabela | Preços para PcD | Descontos |

|———————–|———————|——————|——————–|

| Drive 1.3 CVT | R$ 116.490,00 | R$ 89.999,47 | R$ 26.490,53 |

Se você está buscando um sedan que ofereça conforto e também suporte a adaptações, o Cronos pode ser a escolha certa!