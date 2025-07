O velho guarda 2 vale a pena assistir?

Após cinco anos de espera, a Netflix finalmente lançou “The Old Guard 2”. O filme, sequência do primeiro longa que estreou em 2020, continua a história de um grupo de guerreiros imortais, liderados pela personagem Andy, interpretada por Charlize Theron. A nova produção é baseada nos quadrinhos criados por Greg Rucka e Leandro Fernandez.

O diretor Victoria Mahoney assume o projeto, que traz uma proposta ambiciosa: ser o segundo capítulo de uma trilogia. Essa intenção pode ser notada na estrutura do filme, que se desenvolve como um prolongamento de uma narrativa, apresentando um ritmo mais lento do que o esperado para um filme de ação. A história começa com uma cena de ação intensa, onde Andy e seu grupo invadem a casa de um traficante de armas, mas após essa sequência, a narrativa desacelera, o que pode surpreender o público.

Um dos aspectos que chamam a atenção é que, embora “The Old Guard 2” tenha menos sequências de ação do que o primeiro filme, as que existem são feitas com habilidade. Os combates são bem coreografados, e a performance física de Theron é notável. Ela demonstra uma força e ferocidade em cenas de luta que refletem seu treinamento e dedicação, o que a torna crível e envolvente. Além disso, Veronica Ngo, que retorna como Quynh, se destaca nas cenas de luta, mostrando-se uma oponente à altura de Theron.

Os roteiristas, Greg Rucka e Sarah L. Walker, exploram os dilemas dos personagens imortais, porém a abordagem pode parecer um tanto repetitiva para quem já assistiu a muitos filmes do gênero. Alguns coadjuvantes, que tiveram papéis mais importantes no primeiro filme, acabam sendo pouco explorados neste capítulo. Personagens novos, como Tuah, interpretado por Henry Golding, e Discord, vivida por Uma Thurman, também não conseguem brilhar tanto na trama.

Em resumo, “The Old Guard 2” se apresenta como uma continuação digna, mas não necessariamente brilhante. Embora mantenha o interesse em sua narrativa, seu ritmo e escolha de foco em desenvolvimento de personagens em detrimento das cenas de ação podem impactar a experiência do público. Os fãs da franquia podem ainda assim apreciar a atuação e a estética, mas a aposta em um futuro terceiro filme depende do impacto que esta sequência gerou.