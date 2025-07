Fiat Argo tem desconto de R$ 8 mil com programa de carros populares

O Fiat Argo Drive 1.0 acabou de receber uma promoção que a gente não pode deixar passar! A marca liberou um desconto que deixa o modelo bem atraente, e essa campanha vai até o dia 31 de julho de 2025 ou até esgotarem as 50 unidades disponíveis nas concessionárias. Então, se você está pensando em trocar de carro, vale ficar de olho!

Com o IPI zerado e um bônus especial da própria Fiat, você consegue levar o Argo ano 25/26, na belíssima cor Preto Vulcano, por apenas R$ 86.990 à vista. Mas atenção: essa oferta é só para pessoas físicas, ou seja, não se aplica a vendas diretas para produtores rurais, PcD, frotistas, taxistas, locadoras, leilões ou seguradoras. Uma chance e tanto para quem busca um carro novo!

O Que é o Programa MOVER?

Essa ação é parte do programa MOVER (Mobilidade Verde e Inovação), que traz algumas novidades no setor automotivo, incluindo a criação da categoria “Carro Sustentável”. Essa categoria garante isenção total do IPI para modelos que atendem certas normas ambientais.

Para ser classificado como sustentável, o carro precisa, por exemplo, emitir menos de 83 gramas de CO₂ por quilômetro rodado e ser fabricado com ao menos 80% de materiais recicláveis. Além disso, ele tem que passar por procedimentos de produção aqui no Brasil, como estamparia e montagem. Importante, né? Tudo isso para aumentar a responsabilidade ambiental no setor!

Detalhes do Fiat Argo Drive 1.0

Agora, vamos falar do que realmente importa: o que o Fiat Argo Drive 1.0 tem a oferecer. Ele vem equipado com uma central multimídia UCONNECT de 7″, que é super simples de usar e ainda conecta com Android Auto e Apple CarPlay. Você consegue tocar suas músicas favoritas e até atender chamadas com facilidade. E quem nunca ficou sem bateria do celular em um trajeto longo? Com duas entradas USB, isso não vai ser problema!

O Argo ainda conta com um bom pacote de segurança. Ele vem com cintos de segurança dianteiros retráteis, controle de estabilidade, airbag duplo e freios ABS com EBD, o que garante uma frenagem mais eficiente. Estar tranquilo e seguro ao volante é tudo!

Para o conforto, temos direção elétrica progressiva e ar-condicionado com filtro antipólen, fundamental em dias quentes. E, convenhamos, ter um desembaçador traseiro fica bem na parte de trás do carro, especialmente em dias chuvosos.

No quesito design, os faróis dianteiros com LED dão um toque moderno e as rodas de 15″ trazem um visual muito legal. E não podemos esquecer do quadro de instrumentos multifuncional que tem um relógio digital e toda a informação que você precisa na palma da sua mão.

Preço e Condições

Para você ter uma noção, o preço original do Argo Drive 1.0 é R$ 94.990. Com o desconto do IPI, ele fica por R$ 86.990, uma economia de R$ 8.000 que faz toda a diferença, principalmente se você já estava pensando em um modelo novo.

Se você está na dúvida e quer um carro que alie tecnologia, conforto e economia, não dá para deixar passar essa oportunidade. A estrada está chamando, e tem muito por vir ao volante desse gracioso Fiat Argo!