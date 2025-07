Record planeja três estreias de novelas turcas até 2027

A Record TV está investindo nas novelas turcas, após o sucesso de “Força de Mulher”, que se destacou no horário nobre. Com o intuito de continuar atraindo o público com narrativas envolventes e emocionais, a emissora planeja três novas produções: uma deve estrear ainda em 2024, e as outras duas estão programadas para 2026.

### Novela “Mãe” promete abordar tema delicado

A primeira novidade, “Mãe”, está agendada para estrear em setembro. Esta novela é uma adaptação da série japonesa de mesmo nome e traz uma trama sensível. A história segue Zeynep, uma jovem professora substituta que descobre que uma de suas alunas está sendo maltratada em casa. Para proteger a criança, Zeynep toma a audaciosa decisão de fugir com ela e se tornar sua mãe adotiva, iniciando uma nova vida longe dos abusos. A produção busca tocar o público, abordando temas sociais importantes.

### Novelas “Iludida” e “Um Milagre” para 2026

Em 2026, a emissora disponibilizará mais duas novelas turcas. A primeira, “Iludida”, é inspirada na aclamada série britânica “Doctor Foster”. Ela apresenta a vida de Asya, uma médica respeitada que começa a suspeitar que seu marido a está traindo. Essa descoberta abala sua vida pessoal e profissional, levando-a a uma intensa jornada de enfrentamento, empoderamento e vingança.

A segunda produção, “Um Milagre”, é baseada na sul-coreana “Good Doctor”. A trama se concentra em Ali Vefa, um jovem que convive com autismo e síndrome de savant, que foi abandonado pelo pai e cresceu em orfanatos. Com o tempo, Ali se forma em medicina e inicia um trabalho como assistente de cirurgia em um hospital, enfrentando preconceitos e desafios emocionais, ao mesmo tempo que demonstra suas capacidades profissionais.

### Atração de histórias universais

As três novelas mencionadas já são consideradas sucessos no cenário internacional, com ampla aceitação em diversos países e versões exibidas em várias línguas. A Record TV aposta em narrativas que tocam em temas universais e atuais, como abuso infantil, infidelidade, inclusão e superação. Essa estratégia visa continuar o bom desempenho de “Força de Mulher”, que consolidou a audiência nas noites da emissora e aumentou o interesse do público por histórias dramáticas e bem elaboradas.