Fiat Argo Drive 1.0 tem desconto de R$ 12.827 para PcD

O Fiat Argo Drive 1.0 está com uma promoção imperdível para pessoas com deficiência (PcD), válida até 5 de agosto de 2025. Com essa oferta, você pode adquirir um modelo com isenção total de IPI e desconto proporcional de ICMS. Isso significa que, além de garantir um carro novinho, a compra fica muito mais em conta. E não se preocupe, a versão que está sendo oferecida tem câmbio manual e uma lista de equipamentos muito boa.

Essa iniciativa faz parte do programa Fiat Autonomy, que tem como objetivo ajudar a mobilidade de pessoas com deficiência física, seja para quem vai dirigir ou para quem precisa de transporte em um carro da marca. Para participar, é só conseguir um laudo médico do Detran ou Ciretran da sua cidade que comprove a deficiência e indique as adaptações necessárias para o carro.

Com o laudo em mãos, o próximo passo é solicitar a isenção dos impostos. Para o IPI e o IOF, você precisa ir à Receita Federal. Já o ICMS e o IPVA são tratados na Receita Estadual. Essas isenções fazem com que o valor final do carro fique bem mais acessível para quem tem direito.

Falando em preços, a versão Drive 1.0 do Fiat Argo custa R$ 94.990 na tabela para o público em geral. Com a isenção para PcD, o valor cai para R$ 82.162,79 — uma diferença de R$ 12.827,21. Vale destacar que os preços podem variar de acordo com o estado ou até a cidade, então é bom ficar de olho.

O Argo Drive 1.0 vem com uma gama de tecnologias que facilitam o dia a dia. Ele tem controle de estabilidade, desembaçador do vidro traseiro, direção elétrica, e ainda aceleração eletrônica. Para quem tem filhos, o gancho para cadeirinha infantil (Isofix) é uma ótima adição. E não dá pra esquecer da central multimídia Uconnect com tela touch de 7”, que é compatível com Android Auto e Apple CarPlay. Quem dirige muito em estrada sabe bem como essas funcionalidades fazem a diferença.

O carro ainda conta com ar-condicionado, porta-objetos no encosto do banco do passageiro, cintos de segurança retráteis e sistema ABS com EBD. Esses detalhes são sempre importantes, pois garantem mais segurança e conforto para todos a bordo.

Além disso, a iluminação no porta-luvas e os faróis de LED Design dão um toque especial ao visual do Argo. E para quem gosta de acompanhar as informações do carro, o painel multifuncional de 3,5” com relógio digital e calendário é super prático.

Com rodas de aço estampado 15” e pneus de baixa resistência à rolagem, o Argo também é econômico. O volante, que pode ser ajustado em altura, e o sistema de monitoramento da pressão dos pneus ajudam a manter tudo em ordem.

Agora é só aproveitar essa oferta e garantir o seu!