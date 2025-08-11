Fiat apresenta Fastback Audace Hybrid com desconto para PcD

O Fiat Fastback Audace Turbo 200 MHEV AT Flex, da linha 2025/2026, na elegante cor Preto Vulcano, está conquistando corações. Mas a grande novidade? Ele está sendo oferecido com condições especiais para pessoas com deficiência (PCD) até agosto de 2025. Essa versão incrível conta com isenção total do IPI e uma ajudinha do fabricante, que oferece um desconto à vista. No entanto, vale lembrar que a isenção do ICMS não se aplica, já que o preço ultrapassa os R$ 120 mil.

Esse movimento faz parte do programa Autonomy, que visa facilitar a vida de quem tem limitações motoras. Para quem se encaixa nessa categoria, é preciso apresentar um laudo médico do DETRAN ou CIRETRAN, que comprove a deficiência e a necessidade de um carro adaptado. Assim, fica mais fácil dirigir ou ser transportado com conforto e segurança.

No dia a dia, quem dirige muito em estrada sabe como é importante ter um carro que atenda bem às necessidades. E esse Fastback promete ser uma ótima escolha, oferecendo um preço que, para o público geral, é de R$ 155.990,00, enquanto para PCD cai para R$ 142.007,51. Essa diferença de quase R$ 14 mil pode fazer toda a diferença no orçamento de quem precisa de um veículo adaptado.

De acordo com a Fenabrave, o Fiat Fastback tem feito bonito no mercado. Nos primeiros seis meses de 2025, foram vendidas 25.161 unidades, superando o concorrente Volkswagen Nivus, que emplacou 22.662. E não podemos esquecer do novato Citroën Basalt, que já contabilizou 10.017 vendas. É uma boa competição no segmento, não é mesmo?

Falando um pouco do que há sob o capô, o Fastback Audace Hybrid vem equipado com um motor 1.0 turbo que entrega até 130 cavalos de potência e torque de 20,4 kgfm. Outra sacada interessante é o sistema híbrido leve. Ele conta com um motor elétrico que serve tanto como alternador quanto como motor de partida, ajudando a economizar combustível.

Esse modelo é munido de duas baterias: uma de chumbo-ácido com 68Ah e outra de íons de lítio com 11Ah. Elas entram em cena para dar aquele suporte nas arrancadas e garantem que o sistema esteja sempre energizado. Imagina pegar uma subida e sentir que o carro responde na medida certa?

Em termos de conforto e tecnologia, o Fiat Fastback Audace Hybrid não decepciona. Com ar-condicionado automático e digital, rodas de liga leve diamantadas de 17”, e uma central multimídia com tela de 10,1” que se integra perfeitamente ao seu smartphone via Apple CarPlay e Android Auto, o carro é ideal para quem adora tecnologia.

E quem é que não gosta de um pouco de segurança extra? O Fastback ainda vem com câmera traseira em alta definição, faróis em LED, e até freio de estacionamento eletrônico com Auto Hold. Se você já pegou trânsito pesado, sabe como um câmbio esperto e essa tecnologia pode facilitar muito o dia a dia.

Resumindo, o Fiat Fastback Audace Hybrid é uma ótima opção, especialmente para quem precisa de um veículo adaptado. E a diferença de preço é um grande atrativo. Cada detalhe foi pensado para proporcionar uma experiência de direção que vai além do comum.