Bahia tem aumento de 90% nas vendas de veículos elétricos e híbridos

As vendas de carros eletrificados na Bahia estão com tudo! Nos primeiros seis meses de 2025, esse segmento — que envolve tanto os elétricos quanto os híbridos — disparou 90%. São 4.356 veículos negociados entre janeiro e junho, um salto de 1.534 unidades comparado ao mesmo período do ano passado. Para quem ama dirigir e está sempre de olho nas novidades, isso é um reflexo do crescente interesse por alternativas mais sustentáveis no mercado automotivo.

Salvador é a capital que está na frente, com 2.262 carros eletrificados vendidos. É como pegar a estrada e perceber cada vez mais esses modelos pela cidade. Feira de Santana e Lauro de Freitas empataram com 390 vendas cada, seguidas por Vitória da Conquista com 275 e Camaçari, que vendeu 135. E sabe o que ajuda? A isenção do IPVA para carros elétricos de até R$ 300 mil está atraindo muitos compradores! Mas, para garantir que essa revolução continue, a Bahia precisa investir mais em pontos de recarga ultrarrápidos nas estradas. Assim, quem ama viajar poderá rodar tranquilo.

No cenário brasileiro, o destaque vai para o Dolphin Mini, da BYD. Esse compacto tem feito sucesso, emplacando 3.000 unidades só em julho. E não para por aí: seu “irmão” maior, o BYD Dolphin, ficou em segundo lugar com 1.304 unidades vendidas. Veja como o mercado está se transformando bem debaixo do nosso nariz!

Entrando no jogo da eletrificação, a Volvo também está dando a cara a tapa. O SUV compacto EX30, por exemplo, totalizou 203 unidades vendidas em julho, garantindo seu lugar entre os mais vendidos. Por outro lado, a Great Wall Motors (GWM) ainda não decolou com o ORA 03, que teve apenas 191 unidades emplacadas. Isso mostra que, mesmo com preços próximos aos do Dolphin, a concorrência ainda não conseguiu conquistar o público.

O crescimento no mercado de veículos elétricos é uma prova da mudança de mentalidade dos brasileiros em relação à mobilidade mais sustentável. Contudo, a infraestrutura de recarga rápida ainda é um desafio. Para quem vive fora dos grandes centros urbanos, isso pode ser um fator decisivo na hora de optar por um carro eletrificado.

Com o apoio de incentivos como a isenção de IPVA e a chegada de novos modelos, a tendência é que o segmento continue a crescer. Isso não só oferece mais opções para os apaixonados por carros, mas também ajuda na luta contra a poluição. É um caminho interessante e necessário para o futuro das nossas estradas.