Ferrari rara é vendida por US$ 26 milhões em leilão

Foto de Diego Marques Diego Marques 26 minutos atrás
Esta Ferrari rara bateu um recorde em um leilão: US$ 26 milhões
Recentemente, as casas de leilão se agitaram durante a Monterey Car Week, que aconteceu nos dias 16 e 17 de agosto de 2025. Mas, entre tantas máquinas incríveis, uma Ferrari Daytona SP3 sob medida foi a verdadeira estrela do show. Para você ter uma ideia, esse carro foi vendido por impressionantes US$ 26 milhões, ou seja, cerca de R$ 140 milhões! Um valor que é mais de dez vezes o preço original de venda, que já não era baixo por si só.

Mas calma, essa compra extraordinária teve um propósito maior. A Ferrari fez esse modelo exclusivo apenas para o leilão, e todo o lucro arrecadado vai para a Ferrari Foundation, que apoia projetos de educação. Essa foi a última oportunidade de garantir um Daytona SP3 novinho, o que impulsionou ainda mais o interesse dos colecionadores que, convenhamos, não perderiam a chance de adicionar uma raridade ao seu acervo.

A Incrível Daytona SP3

O Daytona SP3 foi revelado em 2021 e faz parte da linha Icona, que reúne os modelos mais exclusivos da marca. A Ferrari limitou a produção a apenas 599 unidades, cada uma, inicialmente, custando cerca de US$ 2,25 milhões (cerca de R$ 12,15 milhões). No fundo, esse carro é como uma LaFerrari, mas sem o sistema híbrido, e com um design inspirado nos lendários protótipos P3 e P4 dos anos 60. Desde seu lançamento, esse modelo virou a sensação entre os colecionadores e passou a ser vendido a preços absurdamente altos, mas, convenhamos, nada comparável ao valor desse leilão.

Esse exemplar em particular foi montado do zero para o evento. Imagine um acabamento em fibra de carbono exposta, uma pintura amarelo vibrante com o logotipo da Ferrari espalhado por toda parte e um interior que grita exclusividade. Cada detalhe ressaltava o caráter único desse carro e fazia dele muito mais do que uma simples transação milionária; era, sem dúvida, um gesto de impacto social.

Recordes de Leilão

A RM Sotheby’s confirmou que essa foi a Ferrari mais cara de todas as vendas em leilão. É difícil competir com um preço tão alto, mas o segundo carro mais valorizado foi uma Ferrari F40 LM, vendida por pouco mais de US$ 11 milhões (R$ 59,4 milhões). Pode até parecer uma pechincha em comparação, mas a F40 não carrega o mesmo peso simbólico de ser um carro inédito destinado a uma boa causa.

Esse evento em Monterey não foi um caso isolado. Durante os leilões dos últimos dias de agosto, a Daytona SP3 se destacou como o carro mais caro vendido. Até um modelo histórico, a 250 California Spyder Competizione de 1961, quase chegou perto, sendo vendida por cerca de US$ 25 milhões. Porém, nenhuma outra venda conseguiu unir tão bem exclusividade de colecionismo com a chance de transformar luxo em uma ação filantrópica.

Assim, fica a reflexão sobre como o universo automotivo pode ir muito além das máquinas. Às vezes, é também sobre o impacto positivo que podemos deixar no mundo.

