Apple reintroduz recurso popular no Apple Watch

Com a reativação, a Apple anunciou que um recurso muito esperado no Apple Watch está de volta. Trata-se da oximetria de pulso, uma funcionalidade que mede a saturação de oxigênio no sangue e estava presente em alguns modelos, como o Watch Series 9, 10 e Ultra 2. Essa volta acontece após uma disputa sobre patentes com a empresa Masimo, que resultou na remoção temporária do recurso.

A funcionalidade no dispositivo

Graças a um acordo com a alfândega dos EUA, a Apple conseguiu retomar a oximetria de pulso. Essa ferramenta oferece uma medição semelhante àquelas que os médicos fazem com um dispositivo que é colocado no dedo dos pacientes. Legal, né? A funcionalidade foi lançada em 2020, mas foi retirada posteriormente das versões mais recentes do relógio.

O processo com a Masimo começou em 2023, marcando um capítulo tenso entre as duas empresas. Para você saber, a Apple contratou o diretor médico da Masimo em 2013 e, nos anos seguintes, trouxe outros profissionais da mesma empresa para trabalhar em seus produtos. Durante as audiências sobre o caso, esse diretor médico revelou que a Apple o instruiu a não divulgar certos detalhes do acordo, alegando que se tratava de informações confidenciais.

A Apple sempre afirma que respeita a propriedade intelectual e não se apropria de informações sigilosas de outras empresas. Curiosamente, Joe Kiani, ex-CEO da Masimo, foi demitido em outubro de 2024, após toda a confusão legal.

Essa situação ressalta a importância de agir dentro da lei e a necessidade de ética nos negócios. A Apple continua a se consolidar como uma gigante da tecnologia, oferecendo dispositivos inovadores e serviços que sempre estão se adaptando às novas exigências do mercado.