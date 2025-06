Ferrari lança iate hypersail movido a energia renovável

A Ferrari fez algo inesperado: anunciou o Hypersail, que não é um carro, mas um veleiro de 100 pés. Esse gigante dos mares vai ser movido apenas por energia renovável, prometendo cruzar oceanos com muita velocidade e eficiência. É a primeira incursão da marca italiana no mundo da vela de competição, misturando seu tradicional foco em performance com uma pegada mais sustentável.

Esse projeto está sendo desenvolvido pela própria equipe da Ferrari, que também toca o programa Hypercar. À frente dessa empreitada está o experiente velejador Giovanni Soldini. E a expectativa é grande, já que os testes no mar devem começar já no próximo ano.

### Design e Tecnologia

O Hypersail tem um design arrojado, criado pelo famoso arquiteto naval Guillaume Verdier. Uma das inovações é a quilha oscilante e os foils, que fazem o veleiro “voar” sobre a água, em vez de apenas deslizar. Para quem já passou um tempo no mar, essa capacidade de reduzir o arrasto promete uma navegação muito mais emocionante.

Outro ponto interessante é o sistema de controle, que aproveita todo o know-how da Ferrari em aerodinâmica e simulações digitais. Isso significa que o veleiro vai ajustar automaticamente o equilíbrio e o uso de energia em tempo real, tudo sem precisar de motores a combustão. Quem já teve que lidar com mar agitado sabe como um bom sistema de controle pode fazer toda a diferença na performance.

### Sustentabilidade em Primeiro Lugar

Esse projeto é totalmente voltado para a sustentabilidade, sendo alimentado por energia solar, eólica e até cinética. Já são nove patentes registradas sobre essa tecnologia, e mais seis estão em desenvolvimento. É uma demonstração clara de que é possível inovar e respeitar o meio ambiente, algo que muitos de nós buscamos em nossos próprios carros.

Para Giovanni Soldini, essa parceria com a Ferrari é um marco na construção de barcos de competição. Ele afirma que estão criando algo revolucionário, tanto na estrutura quanto nas tecnologias que vão a bordo.

### Um Olhar para o Futuro

Previsto para ser lançado em 2026, o Hypersail é descrito pelo presidente da Ferrari, John Elkann, como um projeto que leva a marca a novos horizontes, além dos automóveis, reafirmando sua essência inovadora. Ah, e para os fãs de carros, a Ferrari também está lançando uma edição exclusiva da 296 Speciale, inspirada no 499P.

É sempre emocionante ver uma marca tão icônica explorando novas águas, não é mesmo?