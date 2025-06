Famosos prestigiam primeiro dia do Festival de Parintins

A primeira noite do Festival de Parintins ocorreu na última sexta-feira, dia 27, na Ilha Tupinambara, no Amazonas. O evento é um dos mais tradicionais do Brasil e nesta edição atraiu cerca de 26 mil pessoas, entre espectadores e participantes, incluindo várias celebridades tanto na plateia quanto no palco.

Durante a abertura do festival, as apresentações ficaram por conta do Boi Caprichoso e do Boi Garantido. A influenciadora e ex-participante do Big Brother Brasil, Isabelle Nogueira, de 32 anos, destacou-se como a Cunhã-Poranga do Boi Garantido. Em sua apresentação, ela se transformou em uma onça na alegoria chamada “Tapyra’yawara”. O Boi Garantido busca conquistar seu 33º título e, este ano, traz o tema “Boi do Povo, Boi do Povão”.

Entre os famosos que marcaram presença na arquibancada estavam o humorista Fábio Porchat, o ator Marcelo Serrado e o cantor Leonardo Bittencourt, que se juntaram ao público para vibrar pelas apresentações. A primeira noite também contou com a presença de outras personalidades, como Vivian Amorim, Sheron Menezzes, Adanilo e Amaury Lorenzo, que aproveitaram o espetáculo.

Os ex-participantes do Big Brother Brasil 2024, como Lucas Buda, Raquele Cardozo, Michel Nogueira e Alane Dias, estiveram na Ilha da Magia para acompanhar as festividades. O carnavalesco Milton Cunha também prestigiou as apresentações e, durante o evento, ele está à frente da atração “Toada do Milton”. Este programa vai ao ar ao vivo no YouTube da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) todos os dias entre 27 e 29 de junho, às 13h. O festival continua a ser um importante espaço de celebração e cultura popular, reunindo pessoas de várias partes do país.