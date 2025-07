Ferrari Amalfi lança novo GT de luxo com alto desempenho

Depois de seis anos com o Roma, a Ferrari decidiu dar um passo à frente e apresentou o Amalfi, seu mais novo grand tourer com motor dianteiro. Esse modelo chega como a nova porta de entrada da marca italiana, prometendo juntar luxo, desempenho e um visual renovado.

Por fora, as mudanças de design são sutis, mas bem marcantes. A carroceria agora tem linhas mais refinadas e aerodinâmicas. Já o interior recebeu uma repaginada, com um painel que elimina a divisória central e traz telas atualizadas. A Ferrari também trouxe de volta os botões físicos, que na prática facilitam bastante ao volante.

Debruçando sobre o que está sob o capô, temos um motor V6 biturbo atualizado. Os turbocompressores são novinhos em folha, e cada bancada de cilindros ganhou seu sensor de pressão. Com melhorias no comando de válvulas e no bloco, o motor ficou mais leve e rápido, gerando impressionantes 631 cv de potência. Imagine a adrenalina ao pisar no acelerador!

A transmissão foi pensada para garantir trocas de marcha mais rápidas e suaves, elevando a experiência de dirigir. A direção elétrica está mais direta, o que significa que você sente mais o carro na pista. E o sistema de freios? Agora conta com tecnologia brake-by-wire e ABS inteligente, trazendo mais confiança nas frenagens.

Falando em segurança, o Amalfi não deixou a desejar. Ele é equipado com controle de cruzeiro adaptativo, frenagem automática de emergência, monitoramento de ponto cego e alerta de saída de faixa com correção ativa. Tem até reconhecimento de placas e câmeras com visão 360°. Para quem já pegou trânsito complicado, essas tecnologias fazem toda a diferença.

A Ferrari diz que todas essas melhorias foram feitas para garantir uma condução mais precisa, confortável e segura. E claro, sem abrir mão da esportividade que é a cara da marca. Aliás, o nome Amalfi é uma homenagem à famosa cidade litorânea italiana, conhecida pela sua beleza e sofisticação, e também faz referência à peça “The Duchess of Malfi”, um clássico do teatro inglês.

Mesmo sendo um modelo de entrada, o Amalfi prova que a Ferrari não poupou esforços em tecnologia, design e desempenho. Ele marca uma nova geração dentro da linha de carros com motor dianteiro da marca. Agora, é só ficar de olho em testes e comparativos para ver se o Amalfi realmente supera o Roma e conquista seu lugar entre os grand tourers mais desejados do mundo.