Samsung apresenta celulares dobráveis mais finos; confira modelos e preços

A Samsung apresentou nesta quarta-feira, 9 de outubro, novos modelos de smartphones dobráveis durante o evento Galaxy Unpacked 2025, realizado em Nova York, nos Estados Unidos. O objetivo da empresa sul-coreana é competir com a crescente pressão de marcas chinesas, como Huawei e Honor, especialmente no mercado premium, onde a Apple se destaca.

Em 2023, a Samsung perdeu o posto de maior fabricante de smartphones para a Apple e, por isso, está reforçando sua linha de produtos. Dentre os lançamentos, destaca-se o Galaxy Z Fold 7, que se apresenta como o modelo mais fino e leve da série até o momento. O aparelho traz inovações significativas, como uma câmera de 200 megapixels e uma interface de usuário reformulada, além de recursos de inteligência artificial (IA) multimodal que melhoram a interação do usuário.

Quando aberto, o Galaxy Z Fold 7 possui apenas 4,2 milímetros de espessura e 8,9 milímetros quando dobrado, pesando 215 gramas. A tela externa foi ampliada com uma proporção de 21:9, permitindo que os usuários realizem tarefas do dia a dia sem precisar abrir o aparelho.

O dispositivo também conta com o sistema One UI 8, que inclui a nova experiência de IA da Samsung. Graças à tecnologia Gemini Live do Google, é possível compartilhar a tela em tempo real durante conversas com assistentes de IA, facilitando a realização de comandos contextuais.

Além do Galaxy Z Fold 7, a Samsung lançou o Galaxy Z Flip 7 e o Galaxy Z Flip 7 FE. O modelo Flip 7 combina um design compacto com experiências de IA e apresenta a maior tela externa da linha Z Flip até agora. Sua FlexWindow de 4,1 polegadas tem bordas muito finas de 1,25 mm, ocupando quase toda a superfície do aparelho, permitindo que ações como checar a agenda ou responder mensagens sejam feitas sem abrir o celular.

O Galaxy Z Flip 7 tem 6,5 milímetros de espessura quando desdobrado, 13,7 milímetros fechado e pesa 188 gramas, sendo o modelo mais fino da série até o momento. Com uma bateria de 4.300 mAh, o dispositivo promete suporte para até 31 horas de reprodução contínua de vídeo, oferecendo maior autonomia.

Os preços para os novos modelos nos Estados Unidos mostram um aumento de 5% no Galaxy Z Fold 7, que passa a custar US$ 1.999 (cerca de R$ 10.902). O Galaxy Z Flip 7 FE, por sua vez, tem um preço mais acessível, de US$ 899 (aproximadamente R$ 4.900).

Embora os modelos estejam disponíveis em outros mercados, a Samsung ainda não revelou os preços exatos e a data de lançamento no Brasil.

Além desses lançamentos, a Samsung também apresentou o Galaxy S25 Edge, o smartphone mais fino da marca, com apenas 5,8 milímetros de espessura. Outros produtos lançados em 2025 incluem tablets Galaxy Tab S10 FE com inteligência artificial, uma versão do modelo A06 adaptada para 5G e novos dispositivos da linha Galaxy A com IA.

A Samsung continua a expansão de sua linha de produtos em um mercado competitivo, buscando oferecer tecnologia avançada e inovações que atendam às necessidades dos consumidores.