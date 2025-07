Jeep encerra produção na China após falência da GAC Fiat Chrysler

A história da parceria entre a GAC e a Fiat Chrysler, que começou em 2009 para fabricar os famosos Jeep na China, chegou ao fim. Um tribunal chinês declarou a falência da joint venture GAC FCA, encerrando uma trajetória marcada por desafios e uma competitividade bem abaixo do esperado no mercado local.

O pedido de falência foi feito pelo administrador da empresa, que não viu como reverter a situação. Os credores já tinham dúvidas sobre a viabilidade da reestruturação. E, como se não bastasse, a BYD agora está assumindo a responsabilidade por perdas com estacionamento inteligente L4 na China. É uma reviravolta significativa para quem acompanha as novidades do setor.

O tribunal concordou com a falência e aprovou um plano de distribuição dos bens, todo com a aprovação dos credores. A GAC FCA vinha lidando com um histórico problemático, com mais de 600 reclamações na fila e um rombo que, no auge, somava cerca de US$ 1,4 bilhão. Após auditorias, esse valor foi reduzido, mas ainda assim, difícil de ignorar.

Em um comunicado nas redes sociais, o administrador agradeceu aos credores e prometeu acelerar o processo de conclusão, cuidando dos direitos legais dos envolvidos e finalizando a partilha de ativos. Quem já passou por situações difíceis sabe como é importante ter esse amparo legal, ainda mais em um mercado tão turbulento.

Essa falência, na verdade, só oficializa um colapso que já estava em andamento desde 2022. Nesse ano, a Stellantis, o grupo que agora controla a marca Fiat Chrysler, decidiu interromper a produção local e começou a importar os modelos Jeep. Para quem está ligado nas novidades, isso desencadeou uma série de mudanças no mercado.

O cenário automotivo na China é bem competitivo, com mais de cem montadoras disputando espaço. Analistas já sinalizam que muitas empresas poderão não sobreviver nos próximos anos, e a pressão sobre as que estão com desempenho fraco só aumenta. A situação continua acirrada, com novas marcas como a Xpeng, que vem avançando com modelos bombásticos e que podem até rivalizar com os desafiadores estrangeiros.

A GAC FCA começou com promessas grandiosas, mas, no fim das contas, não conseguiu se estabelecer de forma relevante. É mais uma joint venture que se despede diante das complexidades e mudanças rápidas do mercado chinês. Afinal, quem é apaixonado por carros sabe que o mundo automotivo nunca para, e cada movimento é uma lição.