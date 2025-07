Ferrari Amalfi e Ferrari Roma: comparativo de motor e preço

A Ferrari sempre se destacou por ser uma marca única e cheia de surpresas. Aqui no Brasil, onde a paixão por carros é intensa, a notícia de um novo modelo é sempre bem recebida. Recentemente, a marca de Maranello lançou a Ferrari Amalfi, sucessora da famosa Roma. E não estamos falando de uma simples reestilização, mas de uma verdadeira obra de arte que carrega toda a essência da marca.

A Amalfi traz consigo a celebração da Dolce Vita, com um design que faz alusão ao sol do mar Tirreno. É uma atualização que preserva as proporções e a configuração geral, mas com toques que fazem toda a diferença. Para quem aprecia os detalhes, a mudança nos faróis e a nova grade frontal, mais minimalista, mostram que a Ferrari se mantém na vanguarda sem perder suas raízes.

Exteriores

Quando a Ferrari Roma foi lançada, muitos ficaram impressionados com suas linhas que fugiam do convencional. A Amalfi se inspira nesse design ousado, mas busca aprimorar o que já era bom. O motor V12 na dianteira traz uma presença robusta, e as luzes traseiras finas, quase como uma assinatura, continuam a dar aquele toque esportivo. Se você já dirigiu um carro esportivo, sabe que a aerodinâmica é crucial — e a Amalfi faz isso com elegância.

Interiores

Agora, vamos falar de algo que todo amante de carro adora: o interior. A Ferrari Amalfi capricha nos detalhes. O volante, que deveria ser a estrela da experiência de dirigir, agora tem comandos físicos que melhoram a usabilidade. A ergonomia é fundamental para deixar a direção ainda mais prazerosa. O típico manettino, que altera o comportamento do carro, continua presente, permitindo que você mude de um passeio calmo a uma experiência radical em segundos.

O novo layout do painel com monitor horizontal oferece uma visão moderna, enquanto os materiais de alta qualidade garantem um toque de sofisticação. Se você é daqueles que gostam de personalização, a Amalfi não vai decepcionar. Tudo é feito para você deixar a sua marca.

O poderoso V8

O que dizer do motor? A Ferrari Amalfi mantém o potente V8 de 3,9 litros da Roma, mas agora com 640 cv. Para quem gosta de performance, essa potência não é pouca coisa. Mesmo sendo a Ferrari menos potente da linha, a sensação ao acelerar é indescritível. A combinação de melhorias, como novos eixos e um turbo que gira em até 170.000 rpm, resulta em uma reação rápida e cheia de adrenalina.

E quando falamos sobre aceleração, a Amalfi é rápida! O tempo de 0 a 100 km/h cai para apenas 3,3 segundos, uma pequena, mas significativa melhoria. Quem já passou por um 0 a 100 em um carro desses sabe que a emoção é garantida.

Preços

Claro, como toda Ferrari, a Amalfi não é um carro para qualquer um. Seu preço começa em 240.000 euros, cerca de 20% a mais do que a Roma. Para aqueles que sonham em ter uma Ferrari, começar a economizar é uma boa ideia! E para os que imaginam em comprar uma Roma usada, há opções no mercado que podem ser interessantes.

No final das contas, a Ferrari Amalfi representa não apenas uma nova era para a marca, mas uma nova experiência para os fãs. Se um dia você tiver a chance de dirigí-la, prepare-se — a emoção é indescritível!