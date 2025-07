Avião com 15 pessoas a bordo cai durante salto de paraquedas

Um avião de pequeno porte, utilizado para atividades de paraquedismo, caiu na tarde dessa quarta-feira (2/7) próximo ao Aeroporto de Cross Keys, em Nova Jersey, Estados Unidos. O acidente deixou 15 pessoas feridas, incluindo o piloto e 14 passageiros.

A aeronave, um modelo Cessna 208B Caravan, apresentou problemas durante a decolagem por volta das 17h30, horário local. Segundo a Administração Federal de Aviação (FAA), o avião saiu da pista e caiu em uma área arborizada ao redor do aeroporto, que fica em Monroe Township.

Equipes de emergência de várias agências foram acionadas rapidamente e iniciaram os primeiros atendimentos no local. A Administração de Emergências do Condado de Gloucester classificou a situação como um “incidente com múltiplas vítimas” e pediu à população que evitasse a área para não interferir nas operações de resgate.

Cinco feridos foram levados para o Hospital Universitário Cooper, em Camden. A porta-voz da instituição, Wendy Marano, informou que os pacientes apresentavam ferimentos leves a moderados, mas sem risco de morte.

O Aeroporto de Cross Keys é predominantemente utilizado para voos de aviação particular e atividades recreativas, como o paraquedismo, que era o propósito do voo no momento do acidente. As causas da queda estão sendo investigadas pela FAA, que examinará possibilidade de falha técnica, erro humano ou outros fatores.

Além do incidente recente, a história da aeronave é preocupante. Em julho de 2023, ela esteve envolvida em um acidente semelhante na Virgínia, quando, durante uma aula de paraquedismo, saiu da pista, mas ninguém ficou gravemente ferido.

O acidente levantou questionamentos sobre a segurança das operações de paraquedismo, especialmente em aviões mais antigos ou frequentemente utilizados para essa atividade. A FAA ainda não divulgou um prazo estimado para concluir suas investigações.

Atualmente, as autoridades continuam monitorando a situação e a área do acidente permanece isolada para garantir a segurança enquanto as apurações estão em andamento. Não há informações sobre a suspensão de voos no aeroporto de Cross Keys, que segue operando sob vigilância.

A queda não causou danos a construções próximas, evitando consequências ainda mais graves. No entanto, o acontecimento alarmou os moradores da região, destacando os riscos associados a voos recreativos em áreas urbanizadas.

As investigações deverão prosseguir nos próximos dias com a colaboração da FAA e de agências locais. Até lá, as autoridades recomendam cautela e atenção redobrada para quem frequenta ou opera em pequenos aeroportos da região.