Rotina matinal do chefe da Apple para melhorar a produtividade

Para liderar uma gigante como a Apple, é fundamental cuidar da saúde física e mental. O atual CEO, Tim Cook, sabe disso e compartilha sua rotina disciplinada que não só garante seu bem-estar, mas também potencializa sua produtividade.

Em uma entrevista ao podcast Table Manners with Jessie and Lennie Ware, Tim revelou que um dos segredos para se manter em forma e focado é um hábito simples: acordar cedo. Cook começa seu dia por volta das 4 ou 5 horas da manhã, e esse horário, segundo ele, é o mais tranquilo e previsível do dia. É nesse momento que consegue se concentrar no que realmente importa.

Outros hábitos matinais do CEO da Apple

Durante sua participação no Table Manners, Tim também falou sobre outros rituais matinais que ele pratica para se preparar e manter a produtividade ao longo do dia.

Café da manhã saudável

Depois de acordar, Cook se preocupa em ter uma alimentação nutricionalmente balanceada. Ele costuma optar por um cereal rico em proteínas, combinado com leite de amêndoas sem açúcar, e não pode faltar uma boa xícara de café para começar o dia energizado.

Treinos na academia

Além de cuidar da alimentação, Tim dedica pelo menos uma hora à academia. Ele prefere treinos de força, que ajudam a manter sua forma física e ainda contribuem para a resistência. Essa rotina de exercícios é um ótimo complemento para o dia que se aproxima.

Responder e-mails prioritários

No início de seu expediente, Cook também dá atenção aos e-mails de clientes e funcionários. Ele acredita que essa prática é importante para entender as necessidades e sugestões, que podem fazer a diferença para o trabalho da empresa.

Tim Cook enfatiza que encontrar um equilíbrio entre trabalho e vida pessoal é essencial para manter a produtividade. Incluir atividades, como caminhadas na rotina, ajuda a manter o corpo ativo e a recarregar as energias para os desafios do dia a dia. É uma forma prática de cuidar da mente e do corpo, essencial para alguém em sua posição.