Faw Audi inicia pré-venda do Q6L e-tron na China

Os test drives dos novos SUVs elétricos da Audi já estão rolando na China! É uma ótima notícia pra quem ama tecnologia e inovação no mundo automotivo. Essa iniciativa é parte do aquecimento para o lançamento oficial da linha Q6L e-tron, que está agendado para agosto.

Esses modelos são fruto da parceria entre a Audi e o grupo chinês FAW, resultando em duas versões: o Q6L e-tron e o Q6L Sportback e-tron. Se você é do tipo que aprecia um SUV estiloso e cheio de recursos, fique ligado!

As pré-vendas começaram no dia 26 de julho, com preços variando entre 353 mil e 403 mil yuans, o que dá aproximadamente 49 a 56 mil dólares. Pode parecer um pouco salgado, mas, na verdade, esse é o custo de estar à frente em tecnologia e conforto. Pois é, a Audi está se adaptando à dinâmica do mercado chinês, assim como outras marcas, como a Mitsubishi.

Para quem está curioso sobre os preços, a versão Long Range do Q6L e-tron sai por 353 mil yuans, enquanto a Pioneer Edition custará 383 mil. O Q6L Sportback e-tron também tem suas versões diferenciadas, com a Long Range a 373 mil e a versão Pioneer chegando a 403 mil. Com esses valores, dá pra notar que cada modelo tem sua proposta e, sem dúvida, cada centavo vai ser bem investido.

O que chama atenção nas versões mais caras é o sistema de condução inteligente Qiankun, desenvolvido pela Huawei especialmente para esses carros. Imagine ter um copiloto digital que entende suas necessidades!

Toda a linha utiliza a plataforma PPE (Premium Platform Electric), uma estrutura que combina as tecnologias da Volkswagen e da Porsche. Essa união promete entregar algo realmente premium e eficiente. Se você já dirigiu um carro elétrico, sabe como a troca de marcha e a resposta do acelerador fazem toda a diferença, especialmente em estradas movimentadas.

Prepare-se, porque a Audi está pronta para trazer mais emoção ao mercado!