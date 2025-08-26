Fábrica na Tailândia auxilia BYD a evitar tarifas da UE

A BYD está fazendo barulho no mundo automotivo! Recentemente, a marca deu um passo importante na sua estratégia de globalização: pela primeira vez, enviou veículos elétricos, produzidos na Tailândia, rumo à Europa. No dia 25 de agosto, a subsidiária da marca na Tailândia anunciou que mais de 900 unidades do modelo Dolphin estavam a caminho da Alemanha, Bélgica e Reino Unido.

O transporte dos carros ocorreu a bordo do BYD Zhengzhou, que já é o sétimo navio da empresa nessa função. Essa viagem inaugural da Tailândia para a Europa não é só um marco para a marca, mas também mostra como eles estão desenvolvendo uma cadeia de suprimentos eficiente e robusta.

### Fábrica da BYD na Tailândia

A fábrica da BYD em Rayong, inaugurada em julho de 2024, é a primeira unidade totalmente própria da empresa fora da China. Com a capacidade de produzir até 150 mil veículos por ano, esse complexo vai atender não apenas o mercado tailandês, mas também as exportações para vários países.

E olha que os números são impressionantes! Em julho de 2025, a planta já tinha alcançado a marca de 90 mil veículos entregues em apenas um ano de operação. Isso solidifica a Tailândia como um ponto-chave na produção e distribuição global de veículos elétricos da marca. Para quem gosta de acompanhar o mercado automotivo, ver uma fabricante como a BYD crescendo assim é inspirador.

### Crescimento nas Vendas

No mesmo mês, a BYD registrou uma impressionante venda de 344.296 veículos de nova energia (NEVs), representando um leve aumento de 0,56% em relação a 2024. No mercado externo, as vendas alcançaram 80.737 unidades, um salto incrível de 169% se comparado ao ano anterior.

Entre janeiro e julho, a montadora se destacou ainda mais, vendendo 545 mil veículos elétricos fora da China, resultando em um crescimento de 133,5% em comparação ao ano passado. No total, foram 2,45 milhões de carros vendidos globalmente no período, posicionando a BYD como uma das líderes mundiais no setor. Por mais que o crescimento esteja desacelerando um pouco, a marca continua firme na corrida pelo futuro elétrico.

E quem sabe, no dia a dia, a gente não se surpreende em ver um Dolphin cruzando as ruas brasileiras em breve? É sempre bom saber que o futuro dos carros elétricos está sendo moldado por marcas que estão fazendo história.