Profissões que permitem aposentadoria antecipada e vantajosa

Em alguns casos de insalubridade, é possível que trabalhadores se aposentem aos 55 anos, um momento em que a saúde passa a ser uma prioridade. Algumas atividades profissionais podem expor as pessoas a condições severas, que exigem essa antecipação na aposentadoria. Vamos entender um pouco mais sobre quais áreas proporcionam esse benefício e como tudo funciona.

Áreas que permitem aposentadoria antecipada

Profissionais que atuam em setores com alta exposição a riscos têm a chance de se aposentar mais cedo. Isso inclui, por exemplo, os operadores de britadeiras e os mineradores. Esses trabalhadores enfrentam perigos diários, como barulhos intensos, que podem prejudicar a audição. Além disso, o contato constante com poeira pode impactar a saúde respiratória, e até mesmo desabamentos nas construções representam ameaças reais.

Para conseguir a aposentadoria, é necessário ter contribuído por, no mínimo, 15 anos para o INSS e estar com pelo menos 55 anos. Cumprindo esses requisitos, o trabalhador pode garantir o direito à aposentadoria. É importante ressaltar que para formalizar o pedido, ele precisará apresentar documentos como o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e o Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT). Esses documentos comprovam a exposição a condições adversas, embasando o pedido de aposentadoria.

Mesmo após a reforma da Previdência em 2019, existem algumas exceções para quem começou a contribuir antes da mudança. Isso facilita a transição para muitos, que pode ficar mais tranquila. Assim, quem busca a aposentadoria antecipada deve se direcionar ao INSS e apresentar a documentação necessária.

Vale lembrar que as profissões com grande exposição aos riscos não requerem apenas a idade mínima, mas também a soma de pontos, equivalendo a 66 pontos. Isso leva em conta o tempo de trabalho registrado e a idade do trabalhador. Portanto, a aposentadoria é um direito que pode ser alcançado com os devidos cuidados e comprovações.