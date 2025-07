Fábrica da Nissan em Resende atinge 700 mil unidades produzidas

Inaugurado em abril de 2014, o complexo industrial da Nissan em Resende, no Rio de Janeiro, acabou de bater um recorde impressionante: 700 mil veículos produzidos. O destaque dessa conquista foi a nova unidade do SUV Kicks, na versão Sense, pintado em um brilhante Branco Diamond. Essa fábrica não é só uma estrutura; é um verdadeiro coração pulsante da Nissan no Brasil.

Durante sua trajetória, a fábrica de Resende já produziu diversos modelos que fazem parte do dia a dia dos brasileiros. Quem se lembra do March e do Versa da primeira geração? E claro, do Kicks, que já vendeu 419 mil unidades, tornando-se o carro mais vendido da história da marca por aqui. Essa planta também montou o Volkswagen V-Drive por um breve período enquanto tinha que lidar com a chegada da nova geração do sedã, que vem direto do México.

## Novo Kicks chegou em junho

Com a chegada do novo Kicks 2026 em junho, a Nissan deu um frescor ao mercado. Esse SUV utiliza a nova plataforma CMF-B High Spec, a mesma que já faz sucesso com o Nissan Juke na Europa. Agora, ele vai competir diretamente não só com os conhecidos Creta, HR-V e T-Cross, mas também com modelos mais robustos como o Compass e o Corolla Cross.

O novo Kicks já vem nas versões Sense, Advance, Exclusive e Platinum, com preços que começam em R$ 164.990. Seu motor é um 1.0 turbo flex de três cilindros, que entrega até 125 cv e 22,4 kgfm de torque. E se você é fã de câmbios automatizados, vai adorar saber que ele tem um sistema de dupla embreagem de seis marchas. A versão de entrada, a Sense, já produziu mais de 6 mil unidades só desde seu lançamento.

A cor branca, por sinal, se consagrou como a favorita na linha de produção, com mais de 219 mil carros nesse tom, representando 31,3% do total. A planta de Resende já conta com 2.500 colaboradores diretos, mas se contar com fornecedores e outros serviços, esse número passa dos 3.200. A fábrica opera em turnos, é super moderna, e tem tudo num só lugar: estamparia, pintura, montagem, injeção plástica e até pista de testes.

## Nissan Kait vem aí

E não é só o Kicks que está agitando o cenário. A Nissan também está preparando um terceiro SUV inédito, chamado Kait. Já avistado em testes, ele promete ocupar um espaço intermediário entre o Kicks Play e a nova versão do Kicks 2026. Imaginem um SUV com um porte mais semelhante ao Kicks antigo, mas com um design que alinha com a nova identidade visual da marca.

Os primeiros flagras mostraram lanternas traseiras com ângulos mais retos e a silhueta que já reconhecemos da Nissan. O motor será o mesmo 1.0 turbo do novo Kicks, e esse modelo será exclusivo para os mercados da América Latina.

Guy Rodriguez, presidente da Nissan América Latina, comentou que o Kait é “um modelo inédito, ainda não apresentado em nenhum lugar do mundo”, reafirmando que a fabricante não tem planos de trazer o X-Trail (Pathfinder) para produção nacional tão cedo. A expectativa é que o Kait seja lançado em 2026.

E aí, animados para ver o que a Nissan ainda tem na manga?