Ativistas pedem cancelamento de show de Marilyn Manson em Nottingham

Um grupo de ativistas e vereadores de Nottingham estão solicitando que o Conselho da Cidade de Nottingham reconsidere a realização de um show do cantor de heavy metal Marilyn Manson no Motorpoint Arena, que está agendado para o dia 2 de novembro deste ano.

A turnê de Manson no Reino Unido começou com a apresentação que ocorreria em Brighton, marcada para 26 de outubro, mas foi cancelada em junho devido a várias alegações que surgiram contra ele. A decisão de cancelar o show em Brighton foi influenciada por um grupo de campanha e por preocupações expressas pela deputada local do Partido Verde, Sian Berry.

Marilyn Manson, cujo nome verdadeiro é Brian Warner, é uma figura polêmica e ganhou notoriedade por suas performances excêntricas e por suas letras provocativas. O show programado em Nottingham fez com que a pressão aumentasse sobre o Motorpoint Arena. Alex Norris, vereador do Partido Trabalhista e representante de Nottingham North e Kimberley, também enviou uma solicitação ao arena pedindo que a reserva do artista fosse reavaliada.

O Conselho da Cidade de Nottingham, que desenvolveu e é o proprietário do Motorpoint Arena, afirmou que a arena é “totalmente responsável” pelas decisões relacionadas à programação de eventos. No entanto, muitos questionam essa posição, argumentando que o conselho deveria exercer uma liderança moral.

Bjorn, cofundador de um grupo chamado Homens Aliados Combatendo o Sexismo (MACS), expressou descontentamento, afirmando que Nottingham é uma cidade forte na defesa dos direitos das mulheres. Ele acredita que a decisão de permitir Manson se apresentar transmite uma mensagem negativa. Jeff, um facilitador freelance que trabalha com sobreviventes de violência doméstica, também compartilhou sua preocupação, enfatizando que o conselho poderia e deveria se manifestar.

A vereadora Georgia Power, da região de Bestwood, se comprometeu a levar as preocupações ao conselho e instar a direção da arena a cancelar o evento. “Acredito que isso é uma decisão para o Motorpoint Arena, mas vou contatá-los para pedir o cancelamento do show”, afirmou.

Outro vereador, Matt Shannon, que representa a área do Castle, também se posicionou contra a realização do evento. Ele expressou sua preocupação com o impacto que Manson pode ter na comunidade e nas mulheres de Nottingham.

A administradora do Motorpoint Arena optou por não comentar o caso. De acordo com um porta-voz do conselho, a arena opera como uma entidade separada e tem autonomia nas suas decisões sobre programação de eventos.

No início deste ano, promotores nos Estados Unidos decidiram não apresentar acusações contra Manson após uma investigação sobre alegações de agressão sexual e violência doméstica. O Procurador do Condado de Los Angeles, Nathan Hochman, informou que as denúncias eram antigas demais para serem processadas legalmente e que a evidência reunida não era suficiente para levar Manson a julgamento. As alegações de má conduta remontam a incidentes ocorridos entre 2009 e 2011, em West Hollywood, onde Manson residia na época. O cantor negou os relatos, chamando-os de “falsidades”.