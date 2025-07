Seguro e revisões em julho: preços da Fipe Carros

O Volkswagen Tera 2026 chegou com tudo nas lojas, trazendo quatro versões e preços que variam de R$ 103.990 a R$ 139.990. Lançado em junho, esse SUV compacto promete se tornar o carro mais vendido da Volkswagen no Brasil. E não é por menos: só no primeiro instante, não foram menos que 12 mil reservas feitas. Até o dia 22 de julho, já tinham sido emplacadas 1.795 unidades, segundo dados da Fenabrave.

Uma pesquisa da Fipe Carros em parceria com a Youse Seguros trouxe informações sobre o seguro do Tera. Para a versão mais básica (1.0 MPI com câmbio manual), o seguro tem um custo inicial de R$ 2.653,43. Já para a versão mais completa (High 1.0 TSI com câmbio automático), o preço pode chegar até R$ 5.816,29. Isso é algo a se considerar, especialmente se você dirigir com frequência.

Falando de espaço, o Tera mede 4,15 metros de comprimento e oferece um entre-eixos de 2,57 metros. O espaço no banco de trás é bem razoável, ideal para quem tem até 1,75 metro de altura. Porém, um ponto que muitas pessoas podem sentir falta é da entrada USB para os passageiros do banco de trás. O porta-malas tem capacidade para 350 litros, que pode chegar a 407 litros se considerarmos o espaço total. Isso ainda não é suficiente para superar o Renault Kardian (410 litros) ou o Fiat Pulse (370 litros).

Na versão de entrada (1.0 MPI MT), o Tera conta com um motor simples de 84 cv e um câmbio manual de cinco marchas, ideal para quem busca economia, como empresas e frotas. A partir da configuração TSI MT, o carro ganha um motor turbo 1.0 TSI de até 116 cv, que proporciona um visual mais sofisticado. E quanto à performance? Com câmbio manual, ele vai de 0 a 100 km/h em apenas 10,1 segundos. Com o automático, esse tempo é um pouco maior, cerca de 11,7 segundos. Para quem está acostumado a pegar estrada, é uma boa marca.

Preço do seguro do Volkswagen Tera 2026

A pesquisa sobre o seguro foi baseada no perfil de um homem de 38 anos que mora em Fortaleza (CE). Os preços podem variar bastante, dependendo do bairro e da cidade. Então, é sempre bom fazer uma pesquisa antes de fechar negócio.

Aqui estão alguns preços que você pode esperar:

Configuração Preço de Tabela Plano Básico Plano Médio Plano Completo 1.0 MPI MT R$ 103.990,00 R$ 2.653,43 R$ 3.465,87 R$ 4.590,30 1.0 TSI MT R$ 116.990,00 R$ 2.944,60 R$ 3.754,12 R$ 5.021,18 Comfort 1.0 TSI AT R$ 126.990,00 R$ 3.148,18 R$ 4.057,15 R$ 5.425,47 High 1.0 TSI AT R$ 139.990,00 R$ 3.412,28 R$ 4.318,61 R$ 5.816,29

Revise seu Volkswagen Tera 2026

Os valores do Plano de Manutenção do Tera são padronizados por todo o Brasil. Isso inclui peças originais e lubrificantes recomendados pela Volkswagen, além de serviços realizados por profissionais capacitados. Se você é daquelas pessoas que gosta de manter o carro em dia, o que faz toda a diferença no final, preste atenção nas revisões.

As revisões precisam ser feitas a cada 10 mil quilômetros ou uma vez por ano, o que ocorrer primeiro. Para mais detalhes, vale a pena olhar o manual do proprietário ou consultar uma concessionária. Aqui está uma ideia de preços:

Revisão 10.000 km – R$ 647,71 Revisão 20.000 km – R$ 722,36 Revisão 30.000 km – R$ 641,06 Revisão 40.000 km – R$ 1001,86 Revisão 50.000 km – R$ 641,06 Revisão 60.000 km – R$ 722,36 Revisão 70.000 km – R$ 789,26 Revisão 80.000 km – R$ 1001,86 Revisão 90.000 km – R$ 641,06 Revisão 100.000 km – R$ 722,36

Então, se você é fã de carros e está pensando no Tera, dá para ver que ele traz algumas boas opções e, claro, cuidados são sempre bem-vindos!