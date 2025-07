Exeed Exlantix E05 é lançado em Munique como SUV familiar

O novo SUV da Exeed, o Exlantix E05, promete ser uma novidade e tanto para quem busca um carro moderno e tecnológico. A marca premium da Chery mostrou as primeiras imagens do modelo no final de julho, e ele será uma das estrelas do Salão de Munique, que acontece em setembro. Se você é apaixonado por carros e sonha em dar uma volta com toda a família, esse SUV pode ser uma opção a ser considerada.

Vamos começar pelo visual! O design do Exlantix E05 tem uma dianteira bem arrojada, com faróis em dois andares e uma grade trapezoidal que se destaca, roupando o carro com um acabamento cromado que dá aquele toque de sofisticação. E não podemos esquecer do sensor lidar no teto, uma tecnologia que é um verdadeiro aliado nas assistências ao motorista. Para quem dirige muito em cidade movimentada, isso é uma mão na roda.

Falando em tecnologia, o interior do SUV ainda não foi revelado, mas a promessa é que o E05 traga a bordo o sistema HSD (Horizon Super Drive), equipado com 12 radares. Ele vai contar também com o chip Journey 6P da Horizon Robotics, capaz de oferecer uma condução semiautônoma de nível 2. E para facilitar a vida de quem gosta de passear em família, o sistema vem em três pacotes diferentes: HSD 300, 600 e 1200, o último ideal para quem gosta de rodar em rodovias e áreas urbanas, garantindo um conforto extra.

Mas não para por aí! O Exlantix será equipado com a plataforma de direção assistida Falcon, que também oferece três níveis de assistência. O topo da linha, o Falcon 900, se aproxima da autonomia de nível 3, o que dá um verdadeiro gás na experiência de dirigir.

Do lado de fora, o SUV tem linhas fluidas e um visual que transmite modernidade. As lanternas traseiras conectadas por uma barra iluminada, o spoiler no teto e as maçanetas convencionais trazem aquele charme discreto. Além disso, opções de rodas variadas — 18, 19 e 20 polegadas — e o teto solar panorâmico tornam tudo mais atrativo.

Em termos de tamanho, o Exlantix E05 é robusto, com 4,78 metros de comprimento e 1,89 metros de largura. Para ter uma ideia, ele é parecido em dimensões com o Volkswagen Tayron. E quem se preocupa com o peso, saiba que o carro pesa 2.065 kg, o que é relativamente leve para um SUV deste porte.

Sob o capô, a Exeed decidiu inovar. O motor 1.5 turbo a gasolina age somente como um gerador de energia, combinado com uma bateria de 32,7 kWh. Isso garante cerca de 165 km de autonomia no modo elétrico, ajudando bastante em trajetos curtos no dia a dia.

Outras montadoras também estão de olho nesse segmento, como a Aito com o modelo M8. Assim, o mercado de SUVs elétricos está certamente pegando fogo, e a chegada do Exlantix E05 só mostra que a concorrência está ficando ainda mais acirrada. É bem provável que roles um bom bate-papo na próxima visita ao posto de gasolina sobre todas essas novidades!