Frente fria provoca queda de temperaturas em SP e RJ, com chuva em BH e Vitória

A semana começou com mudanças importantes no clima do Sudeste do Brasil. A chegada de uma frente fria nesta segunda-feira trouxe chuvas e temperaturas mais baixas para várias áreas da região. Essa mudança climática vai se intensificar ainda mais nesta terça-feira. O sistema está trazendo instabilidade especialmente para Minas Gerais e Espírito Santo, com possibilidade de chuvas isoladas, enquanto São Paulo e Rio de Janeiro devem enfrentar uma queda acentuada nas temperaturas.

A massa de ar polar associada a essa frente fria é responsável pela onda de frio que deve persistir nos próximos dias. Nesta terça-feira, São Paulo e Rio de Janeiro vão sentir essa queda de temperatura, com mínimas de cerca de 10°C e 16°C, respectivamente. Esses valores estão bem abaixo das temperaturas registradas nos últimos dias, quando o calor predominou na região. O interior de Minas e Espírito Santo também sentirão a mudança, mas de forma mais leve e com algumas instabilidades pontuais.

Previsão do Tempo para São Paulo

Para esta terça-feira (29), a influência do ar frio será forte. O dia começará nublado, com temperaturas em torno de 12°C pela manhã e a máxima não deve passar dos 19°C. Durante a noite, a temperatura pode cair até 10°C, sem esperanças de chuva significativa.

Na quarta-feira (30), o clima permanece firme. O dia começará bem frio, com mínima de 8°C e a temperatura máxima deve chegar a 17°C à tarde. Na quinta-feira (31), o padrão se mantém, com manhãs também frias, mínima de 8°C e máxima de 21°C. Para sexta-feira (1º de agosto), o calor começará a aparecer, mas ainda com temperaturas baixas ao amanhecer: mínima de 10°C e máxima de 25°C, com a presença do sol e ar mais seco.

Previsão do Tempo para o Rio de Janeiro

No Rio de Janeiro, a situação muda na terça-feira (29). A instabilidade climática deve continuar pela manhã, com previsão de mais 5 mm de chuva, mas o que chama a atenção é a queda nas temperaturas. A máxima ficará em torno de 21°C e a mínima pode chegar a 16°C à noite.

Na quarta-feira (30), o tempo deve estabilizar, mas o ar frio ainda trará temperaturas diurnas amenas, com mínima de 12°C e máxima de 22°C. Na quinta-feira (31), o sol predominará, com mínima de 11°C e máxima de 23°C. A partir de sexta-feira (1º de agosto), as temperaturas devem aumentar gradualmente, com mínima de 12°C e máxima de 26°C, mantendo tempo seco.

Situação em Minas Gerais e Espírito Santo

Em Belo Horizonte, a semana começou com calor e instabilidade, com temperaturas chegando a 26°C e possibilidade de chuvas isoladas na terça-feira. Na quarta-feira, o tempo firme deve retornar, com mínima de 12°C e máxima de 25°C.

Em Vitória, os efeitos da frente fria devem ser sentidos por um período mais longo. Na terça-feira (29), há previsão de chuvas à noite, com temperaturas mais amenas, variando entre 19°C e 26°C. A partir de quarta-feira (30), o tempo deve se manter nublado, com chuvas acumulando cerca de 4mm, temperaturas mínimas de 17°C e máximas de 23°C.

Essas mudanças no clima devem impactar a rotina das pessoas em toda a região, exigindo atenção as condições do tempo nos próximos dias.