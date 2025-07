Estudo aponta que locadoras podem ter lucro reduzido em 200%

Na última semana, rolou um alvoroço no mundo automotivo brasileiro: foi anunciado um novo pacote de regras para o cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). E, olha, isso promete mudar o jogo, especialmente com os preços dos carros de entrada ficando mais acessíveis.

Graças ao programa MOVER, o famoso “Carro Sustentável”, a alíquota do IPI para modelos 1.0, como o Renault Kwid e o Fiat Mobi, foi zerada. Com isso, tem muita montadora caprichando nas promoções e feirões para atrair os consumidores. Se você já pensou em trocar de carro, essa é uma oportunidade e tanto, já que muitos modelos que custavam na casa dos R$ 80 mil a R$ 90 mil agora estão bem mais em conta.

E o impacto desses preços menores vai além do consumidor final. O mercado automotivo inteiro, incluindo as locadoras de veículos, vai sentir essa mudança. Se você já ficou na dúvida entre comprar ou alugar um carro, fique ligado nas possíveis alterações nos negócios das locadoras.

### O impacto para as locadoras

Um estudo da XP Investimentos destacou que, embora a mudança possa parecer boa à primeira vista, ela também traz alguns desafios. Com a expectativa de preços mais baixos para os carros novos, os seminovos que já estão nas locadoras podem desvalorizar rapidamente. Imagine só: seu carro usado, que antes tinha um valor considerável, pode perder valor de forma acelerada. Isso obriga as locadoras a reavaliar suas frotas, o que pode estourar o caixa delas.

A nova regra complementa o programa MOVER, que foi aprovado em 2024. Entre suas frentes de ação estão o IPI Verde, que varia conforme a eficiência do veículo em termos de energia e emissão de gases, e o Carro Sustentável, que dá zero de IPI para os modelos que emitam menos CO₂ e utilizem material reciclável. No final das contas, essas mudanças visam uma grande reforma tributária que começará em 2027.

### O efeito nas locadoras

Os números da XP mostram que o impacto pode ser bem grande para as locadoras. Por exemplo, a Localiza pode ter sua lucratividade reduzida em até 40%, enquanto a Movida pode passar uma situação dramática, com perda que pode chegar a 200%. Isso significa que uma empresa que hoje está no azul pode ver suas contas vermelhas caso a desvalorização dos seminovos seja mais rápida do que o esperado.

Esses números refletem um fenômeno simples: o IPI zerado vai deixá-los com carros novos mais baratos, mas isso derruba os preços dos usados. Assim, as locadoras terão que lidar com veículos que valem menos do que se imaginava.

### O que isso significa para o mercado

A análise da XP diz que essa queda nos preços pode fazer a frota das locadoras perder até 4% do valor total. E isso, claro, impacta o financeiro, pois as empresas precisarão acomodar essa diferença no caixa.

Além disso, isso afeta diretamente quem está de olho em comprar um carro usado. Com os preços caindo, você pode conseguir um modelo novo por um valor mais acessível, mas quem já possui um carro vai sentir a pressão na hora de vender, com os preços ficando menores.

Para quem ama dirigir e está sempre trocando de carro, essa nova regra é, sem dúvida, um ponto a se considerar nas próximas compras e vendas. Um momento empolgante e desafiador para quem curte o universo automotivo!