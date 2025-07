Atlético Bucaramanga x Atlético-MG: como assistir ao vivo e horários

O Atlético Bucaramanga garantiu a sua vaga nos playoffs da Conmebol Sul-Americana ao terminar em terceiro lugar em seu grupo na Conmebol Libertadores. Após um mês sem jogar, o time colombiano retornou aos gramados no último fim de semana, iniciando a segunda fase do Campeonato Colombiano.

Nesta nova etapa do campeonato, o Bucaramanga fez sua estreia contra o Boyacá Chicó e acabou empatando em 1 a 1, o que manteve a sequência invicta do time em cinco jogos nesta temporada. O clube também passou por mudanças em seu elenco, com a contratação de três novos jogadores: Faber Gil, Carlos de las Salas e Félix Charrupí, enquanto cinco atletas deixaram a equipe. Entre os que saíram, destaca-se Shérman Cárdenas, que já teve passagem pelo Atlético.

Essa fase do campeonato representa uma oportunidade importante para o Bucaramanga, que busca se firmar tanto na Sul-Americana quanto no Campeonato Colombiano. A equipe agora espera continuar sua trajetória invicta e construir bons resultados nas próximas partidas.